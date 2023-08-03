水果營養豐富，不少人肚子餓的時候會直接拿來果腹，當心誤入隱藏的健康陷阱。營養師蔡濰安就指出，有6種水果不建議空腹吃，包括鳳梨、荔枝、柿子、木瓜、甘蔗及檸檬，可能會造成血糖飆升或引發腸胃不適等問題。另外，她也提到鳳梨、木瓜所含的酵素可分解蛋白質，飯後適量攝取有助消化。

蔡濰安在臉書粉專「濰濰營養師 認真生活」發文表示，吃水果是有講究的，建議以下6種水果不要空腹食用，否則可能會對健康造成負面影響；即便要空腹吃，她提醒，也要視身體情況而定，務必注意份量，避免一次大量攝取。

1、鳳梨：所含的鳳梨酵素能分解蛋白質，用來醃肉再烹煮，會使其口感更軟嫩。然而，空腹吃鳳梨會對胃黏膜產生刺激，可能引發胃不適或胃灼熱感。

2、荔枝：空腹吃容易導致血糖快速上升，刺激胰島素分泌過多而出現低血糖症狀，尤其是糖尿病患者要特別注意。

3、柿子：為含糖量較高、易導致血糖快速升高的水果，因此不建議空腹吃。尤其是未成熟的柿子更要注意，有較多的單寧酸容易與胃液融合，從而導致胃脹、胃痛等問題。

4、木瓜：與鳳梨同樣的道理，木瓜酵素具有分解蛋白質的功能，較適合在飯後吃，尤其是正餐攝取較多肉類者，可適量吃點鳳梨、木瓜來幫助消化。

5、甘蔗：甘蔗也屬糖分高的水果，若空腹吃容易血糖飆升，也會促進胃酸分泌。

7、檸檬：大部分是被做成檸檬水來飲用，每天早上來一杯，能補充維生素C，達到養顏美容的功效。但要注意的是，若比例不對，檸檬水裡加太多檸檬汁，還空腹喝下去，就會刺激胃酸造成胃部不適，甚至可能有胃食道逆流的風險。