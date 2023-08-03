受到杜蘇芮颱風影響，高雄農產業受損嚴重，高雄市農業局成功爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告自8月3日至8月14日止（假日不休息）受理農民申報。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

受到杜蘇芮颱風影響，高雄地區因強風伴隨降雨，農產業受損嚴重，截至8月2日高雄市農產業災損累計損失金額達9590萬元，經公所通報災情，市府農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認多項農作物及設施因杜蘇芮颱風致災，成功爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告自8月3日至8月14日止（假日不休息）受理農民申報。

高雄地區因杜蘇芮颱風出現10級陣風及大雨，颱風期間，經公所積極查報災情，市府農業局即邀集高雄區農業改良場、農糧署與公所確認災情嚴重，向中央爭取救助，農業部於2日公告本市香蕉、洋香瓜、番石榴、毛豆、不結球白菜、萵苣、其他短期葉菜、芋、長豇豆、食用玉米、非屬森林副產物之竹筍、蘆筍、絲瓜及塑膠布溫網室之塑膠布（網）、水平棚架網室之塑膠布（網）啟動農產業天然災害現金救助。

高雄市農業局局長張清榮提醒農友，請高市有種植高市公告救助品項或農業設施且受災損失達2成以上之農友，務必於8月14日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。