劉丞平日積極鍛鍊，隨時準備好體態與體力。（艾迪昇傳播提供）

劉丞形象陽光，有不少產品合作機會。（艾迪昇傳播提供）

「網球王子」劉丞努力多時迎來星運，日前出演的好萊塢電影《Love in Taipei》即將在串流平台Paramount＋上線。他回憶當時被要求以英文試鏡，一到現場才赫然發現是好萊塢的電影團隊，心想應該沒希望，因此心態、肢體都放得很輕鬆。試鏡劇本要他扮演調皮學生，犯錯被老師指責，他臨場加戲轉頭碎念，無心之舉獲試鏡導演點頭認可，沒多久就收到入選通知，讓他喜出望外。

劉丞本以為大概就是入選沒台詞的群演之一，等報到後，才驚喜得知自己要出演配角群之一，還因為身材優勢成為男主角的燈光替身，劉丞笑說：「家人的反應比自己還激動，一直問真的假的，怎麼可能會是好萊塢電影。」由於簽訂保密條款，電影自2021年開拍，劉丞無法透露一丁點內容，「好萊塢的保密措施很嚴格，拍攝時有主角粉絲報名當臨演，卻在現場偷拍照，被發現立刻遭驅趕」，因此面對家人不斷詢問拍攝地點，表示要去路過探班，他也不敢透露。

劉丞拿到角色，開始分析人物性格，設計出「很愛漂亮、很自戀的公子哥」人設，設定獲得導演認可後，他進而幫角色設計小動作，他說：「我會有一些特寫鏡頭，像是步出車輛，我就在入鏡一瞬間，對著鏡頭梳油頭。」為了這些小動作，他常常在家中對著鏡子練習各種耍帥姿勢，開玩笑說：「要做到連自己都會愛上自己才行。」

《Love in Taipei》把台灣文化融入在電影中，舉凡紙傘、燈籠、圓山飯店，很多台灣人習以為常的元素，都被玩出不同的火花，甚至還在剝皮寮搭出臨時夜市，劉丞說：「若不是事先知道，完全看不出是臨時搭的，跟真的一樣，有各種小吃30攤，甚至連鳥卦攤也有。」劉丞對於難得參與好萊塢的演出機會，直說自己很珍惜，很把握每一天，每次到現場就主動找導演、工作人員聊天，讓這次經歷成為日後演員的養分。