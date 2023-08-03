雲林縣北港鎮朝天宮5月9日媽祖遶境活動，一群黑衣人與轎班人員因口角引發衝突，雙方互毆大亂鬥，警方到場帶回數人釐清案情，發現黑衣人帶頭者李姓男子為竹聯幫成員，7月陸續將李男等10名犯嫌拘捕到案，並查扣組織旗幟、玩具槍等證物，3日依違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送雲林地檢署。

臉書「靠北宗教」5月9日傳出1段影片，位於北港圓環的便利商店門口前，黑衣人與轎班人員雙方共10餘人先空手鬥毆，後來拿塑膠椅子砸人，當時周邊還有很多遊客，紛紛閃躲，事後網友在臉書留言「感覺假借參加廟會的名義，實際是要去打群架」、「以後不用上健身房，直接參加廟會就對了」。

北港警分局3日表示，鬥毆發生時，警方立即啟動快打部隊制止暴力，但部分犯嫌第1時間未到案，且疑有竹聯幫明仁會幫眾，因此成立專案小組深入調查，發現糾眾滋事李姓主嫌為竹聯幫明仁會成員，平日以宮廟名義吸收桃園地區年輕人參與全台各地廟會，該會成員常於廟會滋事逞兇鬥狠，危害民眾安全甚鉅。

分局指出，為溯源查明犯罪組織，警方報請雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦，會同刑事局偵查第4大隊、桃園市警察局刑事警察大隊、雲林縣警察局刑事警察大隊，經數月偵查，鎖定李姓主嫌及相關共犯行蹤。

專案小組7月中旬陸續持拘票及搜索票，將涉案10名犯嫌拘捕到案，並搜索查扣組織制服3件、組織旗幟1件、辣椒水、玩具槍等相關證物，全案依違反《組織犯罪防制條例》、聚眾鬥毆等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。