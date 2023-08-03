美國總統拜登自7月底開始在德拉瓦州的一棟海濱別墅休假，其間他帶著夫人吉爾一起騎車、散步，愜意無比。他和夫人還於周二（8月1日）一起去電影院觀看了正在熱映的《奧本海默》電影，拜登還大讚電影拍得「引人入勝」。

據《美聯社》周三（2日）報導，此次拜登在德拉瓦海邊展開為期10天的休假。而拜登休假時間長一事早已「遠近聞名」，《華盛頓時報》報導稱，據共和黨全國委員會紀錄，截至2023年7月7日，拜登已休假352天，占其總統任期的39.2％。去年夏季拜登休假時，《紐約郵報》乾脆給拜登起了個「不回城的人」外號，並稱他任總統以來的休假時間長於3位前總統：川普、歐巴馬和小布希。

《華盛頓觀察家報》此前批評，稱拜登再這樣休假下去，恐要創下美國總統休假紀錄。該報還援引共和黨批評人士的話稱，與其說作為總統的拜登是美國三軍總司令，不如說他是「休假總司令」。

《CBS》報導則稱，與普通聯邦公務員休假有明確規定不同，美總統如何休假並無具體規定，因此總統休假時長極易引發爭議。許多美國總統在任上，也曾因休假問題挨批，例如小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）就因為經常在遊艇上度假而遭指責。

對於任期內近4成時間都在休假的說法，拜登團隊一直宣稱拜登即便休假也在繼續工作，他的休假不是真正的休假，而是「工作休假」，並解釋說總統休假常去的德拉瓦海濱，距離首都華盛頓較近，行程安排上比較方便。