新埔鎮長陳英樓在去年大選前受到選民委託，答應代替處理機車罰單日後免於繳納罰款，遭新竹查賄團隊認定涉嫌期約賄選，不過法官認為陳英樓與選民在電話中並無選舉、支持等語，與期約要件不符，且無積極事證，故諭知陳英樓無罪，而該選民則因要求不正當利益，處有期徒刑2月，緩刑2年，褫奪公權1年。

去年底1名賴姓選民因參加晚會機車違停，遭到警察開立違規停車逕行舉發標示單，即所謂白單，賴姓選民認為自己工作3天都賺不到該筆金額，於是打電話給陳英樓，拜託幫忙處銷單。

當時正在開車的陳英樓便向賴姓選民表示，可將白單拿給他，賴姓選民又表示可否送去陳的競選總部？陳英樓表達同意之意後，賴姓選民竟在電話中表示：「你的人情我絕對不會忘記，我媳婦我也交待，你的票我一定不會不記得，你一定要幫我處理這個喔。」陳英樓則再次回答：「單子拿去我總部放好了。」

遭起訴後，陳英樓解釋，因為老百姓不懂法條，自己7、8年沒有踏入政治，更無能力銷單，只會請民眾去申訴，兩人的對話中也完全沒有提到銷單跟要幫賴姓選民繳錢的事實。

法官認為，陳英樓在電話中並無出現與選舉相關之言語，難認陳英樓與賴姓選民雙方就期望而為約定於一定期間內交付利益，與期約要件不符。但賴姓選民為有投票權之人，要求不正當利益，依妨害投票罪處有期徒刑2月，緩刑2年，褫奪公權1年。