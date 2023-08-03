烏克蘭6月初發動期待已久的大反攻以來，未能打出美歐為烏克蘭組訓北約規格作戰部隊應有的戰果。烏軍現捨美式戰法重拾蘇聯式打法，讓西方擔心恐落入俄國消耗戰陷阱。

「紐約時報」報導，裝備精良美械的烏克蘭新編北約旅作為先鋒，展開大反攻後卻陷入俄國密布的雷區並遭俄軍火砲、攻擊直升機痛擊而損失不輕；有些單位因進展實在不理想索性被撤出戰場。

美方官員與獨立分析師們指出，如今這些烏軍的北約旅正拾回過去的蘇式老打法，即先用長程飛彈與火砲削弱俄軍，而非聯合兵種快速作戰的西式戰法；目前烏軍在南部戰線增兵，但第2波西式北約旅所發動者大多為規模較小的攻擊。

儘管烏軍在大反攻以來收復一些村落，但卻沒法複製去年秋天在收復東北部哈爾科夫（Kharkiv）大片失地與南部要城赫松（Kherson）時的閃擊勝利。新式北約旅在俄軍綿密砲火下，未讓烏克蘭討到太多便宜。

拜登政府曾盼為烏軍組訓的9個西式北約旅（兵力約3萬6000人）能展現美式戰法優於俄式的願景。俄式戰法恪守高度集中指揮，美式則標榜授權以便靈活應對戰場，以及步、砲、裝甲的聯合兵種協同作戰。

烏軍打法走回老路凸顯北約原本裝備西式武器、新戰法可讓烏軍扭轉乾坤的希望落空，至少目前是如此。這也引發西方提供訓練的品質、數千億美元價值武器能否成功將烏軍轉變為符合北約標準戰力的質疑。

近期曾走訪俄烏前線的卡內基國際和平基金會高級研究員考夫曼（Michael Kofman）說：「大反攻本身還沒失敗，只是會拖上幾個月進入秋天。可以這麼說，錯在以為只消幾個月訓練就能把烏軍完全變成美軍打法般對抗準備充分的俄軍防線，而沒去協助烏克蘭用他們擅長的方式作戰。」

俄國曾多次表明他們的戰略就是要耗到讓西方受不了。美方官員憂心，烏軍重拾舊打法將耗盡寶貴的彈藥供應，中俄國人的圈套而在消耗戰陷入不利處境。

美國CNBC新聞網引述消息人士指出，華府已因烏克蘭一些不睬美國建議的作為而惱火，「美國強烈建議別作的一些事，基輔還是作了，無視美方的關切」。

前北約負責新興安全挑戰的副助理秘書長、現任職智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的謝伊（Jamie Shea）指出，烏克蘭處境艱難，他們想要的東西和西方所能提供之間肯定存在差距，「有時這會導致挫折感」。

謝伊說：「烏克蘭人很不容易。顯然，他們是在為生存而戰，也總會感到不滿意而需索越來越多；與此同時則是西方覺得已仁至義盡...重要的是要管理這種落差以免持續傷害彼此關係。」

CNBC指出，除在加入北約時程上與西方外交產生認知落差，烏克蘭在軍事戰略上有時也與美歐相左，特別是在戰場執著象徵意義而沒考慮戰略價值。

像是在烏東的巴赫姆特（Bakhmut），基輔當初決定堅守而非保留實力就惹惱美方。波蘭防務顧問公司羅尚諮詢（Rochan Consulting）總裁兼軍事情報專家穆席卡（Konrad Muzyka）說巴赫姆特今年5月初失守前已被俄軍包圍，但烏克蘭卻決定死守，讓美方驚駭。

穆席卡告訴CNBC：「美方當時婉言勸基輔不要去打一些俄國人想讓烏克蘭跳入的戰事，以免兵力與彈藥損失慘重帶來長期後果；但對基輔來說，巴赫姆特不光是一座城鎮，即便戰略價值不高，卻是烏克蘭堅決抵抗的象徵。」

「結果就是烏克蘭犧牲很多兵力，特別是作戰經驗豐富人員，耗掉很多砲彈，否則這些都可用於這次反攻。」

不過英國退役將領巴倫斯（Richard Barrons）為烏軍堅守巴赫姆特辯護。他告訴CNBC：「對基輔而言，堅守巴赫姆特是消耗、削弱俄軍的大戰略一環。」他認為此戰已打擊俄軍彈藥補給與後勤，讓俄國在綿長的戰線上更吃緊。