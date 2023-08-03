民眾黨總統參選人柯文哲昨（2）日接受前立委蔡正元網路節目《蔡正元來挑戰》專訪，並提到台灣外勞市場問題。對此，資深媒體人王尚智直言，難怪非藍非綠的民意流向柯，因其他參選人至今沒想過及提過長照家庭與小企業缺工煎熬的處境。

柯文哲昨在節目中提到，台灣沒有身分證的外勞有8萬個，將整個勞工市場大亂，並承諾他若當選總統，將恢復市場機制。柯文哲強調，他氣的點在於每個人都知道有問題，「為什麼不能解決？我才不相信不能解決」，更質疑「是誰在包庇？外勞市場這麼奇怪」。

對此，王尚智今在臉書表示，看柯在專訪中認真比手畫腳說著，正思考如何解決外勞出逃的多角問題，「難怪非藍非綠的民意流向他！」王尚智認為，目前參選人都只有高大上，至今沒有人想過、提過，長照家庭與小企業缺工煎熬的處境。

柯文哲也曾在5月時前往全台最大茶葉產區名間鄉體驗製茶時表示，台灣有8萬名脫逃移工，政府若能施行特赦令，讓逃逸移工合法投入勞動市場，對農業缺工會有幫助。柯認為，製茶要34至40道工序，工序繁複，需要大量勞工，支持成立農業移工人力平台，解決農業缺工問題。