中央政府為達到2025年綠能發電占比20％目標，近年大力推行漁電共生，漁民利益受損、農田魚塭被吞噬等狀況頻傳，審計部的中央政府總決算審核報告顯示，漁電公告區多夾雜未符編定用途土地，更有超過半數未獲養殖漁業登記證，還有767公頃的農牧用地被劃入公告區，其中1成不符申設條件，缺乏管控機制。

農委會2020年盤點較無生態疑慮的養殖池，同時透過基礎圖資，送經濟部辦理環社檢核後，公告先行區，另擴大辦理非先行區，將其劃分為優先區、關注減緩區及迴避區。

中央政府規畫2025年太陽光電累積裝置容量要達2萬MW（百萬瓦），其中漁電共生目標裝置容量是4400MW，約需1萬餘公頃的土地，截至去年9月底，漁電公告區已達1萬5921公頃，已容許設置1417公頃綠能設施、完工107公頃，發電量108MW。

審計部指出，漁電公告區的養殖池因早期地籍不清、重測、界址偏移等，多夾雜未符編定用途的土地，先行區1萬880個養殖池，有近40％、4301個養殖池含蓋水利、交通等用地，不符編定用途有112公頃，將影響後續申辦容許使用。

另外，對比漁電共生「環社議題辨認結果地號對照表」和漁業署2016、2017年養殖池申報清冊，有767公頃處特定農業區農牧用地被劃入漁電共生區，雖然農牧用地若有既有養殖池、配置循環水設施，得以申請，但有95公頃用地申報狀態是非魚塭，或連續2年為空池、休養狀態，推估在容許辦法修正前已無養殖事實，不符漁電共生申設條件。

對於漁電共生設置場是否有實際從事養殖，是以漁產物具產銷履歷（或國際相關認驗證）等方式作為判斷標準，但漁業署回應審計部，申請產銷履歷驗證數仍少，主要仍以購買魚苗及飼料單據、放養量申報等機制確認，核准設置案場養殖產量與品質驗證措施不足。

報告也提到，合法用水是漁電共生的容許使用要件之一，但漁電公告區有5成面積未取得養殖漁業登記證，雲林縣、嘉義縣及台南市等縣市又不以具備水權為核發登記證要件，建議政府跨部會研議，揭露養殖池合法用水資訊。