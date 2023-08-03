河北新聞聯播3日報導，河北省委書記倪岳峰1日至2日在保定市和雄安新區檢查防汛搶險救災工作。他強調，緊盯防汛重點部位，落實落細各項防汛措施，切實築牢安全防線，確保社會大局穩定。要加強與國家防總的溝通，按照相關工作要求，有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都「護城河」。

7月29日以來，受颱風杜蘇芮影響，京津冀地區持續強降雨。保定市毗鄰北京和雄安新區，防汛任務艱巨繁重。

倪岳峰先後到滿城區龍門水庫和涿州市小清河蓄滯洪區，察看水庫行洪洩洪和蓄滯洪區運用工作。倪岳峰強調，要根據天氣變化和上游來水情況，動態調整水庫洩洪流量，發揮攔洪、錯峰、削峰作用。要加強對水庫大壩、行洪河道巡查，全面化解風險，保障周邊區域安全。要加強與國家防總的溝通，按照相關工作要求，有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都「護城河」。

連日的強降雨使白溝河成為一片汪洋。500餘名部隊官兵、民兵預備役人員等正在大堤上緊張忙碌、加固堤防，備戰即將到來的新一輪洪峰。倪岳峰慰問和感謝大家。

倪岳峰到雄安新區新蓋房水利樞紐、截洪渠、南拒馬河右堤、容西片區等地，察看防汛防澇情況。倪岳峰強調，從目前情況看，在本輪強降雨中，雄安新區沒有出現內澇等險情，經受住了考驗，但不能掉以輕心。要通過有效應對這輪強降雨，檢驗雄安新區各項工程品質，及時查漏補缺、提升水準，真正讓「雄安品質」成為金字招牌。