德國《明鏡周刊》周三（2日）援引德國聯邦國防軍發言人的話報導稱，2023年1月至5月底，申請參軍的男性和女性人數，與去年同期相比顯著減少。根據軍事機構的一份內部資料，截至今年5月底，已有23414名女性和男性提出申請；與2022年同期相比，下降約7％。

德國聯邦國防軍發言人將申請參軍人數下降，主要歸因於人口和社會變化，以及勞動力市場狀況不斷惡化的影響。

德國聯邦議會國防專員霍格爾（Eva Hoegl）對聯邦國防軍的擴充目標能否實現，表示懷疑。霍格爾7月曾表示，通過迄今為止採取的措施和方法，不知是否能夠實現到2031年將聯邦國防軍士兵人數擴充到20.3萬名的既定目標；讓聯邦國防軍對年輕人更具吸引力，並吸引更多新生力量，需要付出相當大的努力。

報導稱，目前德國聯邦國防軍約有18.3萬名士兵。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）2日將參觀位於斯圖加特的聯邦國防軍職業中心，以了解更多關於參軍招募的信息。

據德國國防部稱，聯邦國防軍在全國范圍內擁有16個招募中心。作為聯邦國防軍人員招聘組織的一部分，招募中心旨在幫助吸引人們到聯邦國防軍就業。