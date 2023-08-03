Selina懷孕後越來越美。（媽媽寶寶提供）

Selina用好心情準備當媽。（媽媽寶寶提供）

任家萱（Selina）懷孕將近8個月，她坦言懷孕過程沒有舒服過，荷爾蒙讓她身體產生滿多變化，嗅覺味覺變敏銳、腸胃不適、脹氣從沒有停過，手指指尖突然長出汗皰疹，也因為要做姙娠糖尿檢測緊張失眠，而第一次起了蕁麻疹。更辛苦的是，因為曾經燒燙傷，Selina身體的代謝比一般孕婦更不好，孕程中期就因水腫成蓮藕腿了，但她努力和孕期不適和平共處，「很多媽媽也都會這樣。但知道怎麼讓自己舒緩下來就好。」

她談起動念當母親的時刻，是因為小徐帶給她很踏實的感覺，「我能夠很真實地想像跟他組成家庭的樣貌，他應該會是很可靠的另一半。」果然孕期當Selina情緒起伏大，焦慮到快爆炸時，小徐總是在身邊安撫，「他最常講的就是『Calm、Calm 、Calm』，脾氣正上來的時候，我也會說『Calm你的頭啦。』」

自詡EQ很好的Selina現在情緒會像暴風雨突然襲來，不分青紅皂白的抱怨另一半，對此她很感謝另一半包容，「明明知道他是我最好的戰友，卻無法控制自己，對他最無情。」2人發生爭吵之後，不會當作沒事，會認真討論，一邊梳理哪些是引爆點；小徐知道Selina在意的點在哪裡之後，下次快踩到地雷時，他就會避開，也知道該怎麼輔助。

身邊很多前輩分享許多孕婦禁忌、提供建議，但Selina認為對新手準媽媽來說，都是一種驚嚇， Selina的懷孕哲學是如果能讓身體舒服、心情開心，就做吧，「我可以理解大家的建議，都是帶著善意的。對於這些關心，我一定會把其中的愛收下。」