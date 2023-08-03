女星朱芯儀2021年底診斷出乳癌2到3期後，歷經18次化療以及乳房切除手術，宣告抗癌成功，如今已經展開新生活的她，日前在節目中首度透露，每次化療的費用，「我那時候就心想天啊好緊張，我又沒有辦法賺那麼多」。

朱芯儀近日在節目《醫師好辣》中分享，在治療過程中，每三周需做一次化療，而每次費用為10萬，總計約花費180萬化療費，她坦言：「這個數字我都還沒有在鏡頭面前講」，起初得知金額時非常緊張，擔心錢該從哪來，若是因治療影響到工作而沒有收入「是不是一筆很沉重的負擔？」

更令她煩惱的是，家族幾乎沒人有癌症病史，所以她當初癌症險買得少，如今知道自己罹癌需申請保險時發現「根本沒有下來多少錢」，導致她手頭一度沒什麼錢能運用。

接著，她便開始認真檢視其他保單，所幸發現仍有些可以理賠，才稍微鬆了一口氣，此後也決定仔細幫孩子買保險，「這也是我現在一直要跟我身邊的人講，一定要定期健檢，而且之前一定要先檢視自己的保險夠不夠」。