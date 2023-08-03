明志科技大學今年首度參與由台大、台科大、台師大及長庚共同組成的「台灣大學系統科研產業化平台（T5-GIP）」，並在2023亞洲生技展當中展現客製化智慧醫療及電池關鍵零組件研發領域2項技術，發揮產學合作的實質效益。

明志科大校長劉祖華表示，校方研發團隊一直致力於與產業界深度合作，並推動技術成果商品化，而這次在生技展當中所展示的2項技術就是最好的案例，另外，透過T5-GIP跨校平台的合作，藉由強強聯手進一步連結產業界，為未來的醫療智能化和高端材料領域做出更多貢獻。

由電機系老師林君玲和培育企業昌泰科醫所研發的「心血管健康趨勢儀」，以非侵入式的量測，利用COMGO心電圖描記器，僅需150秒即可獲得自我生理健康狀況的詳細報告，並分析血管彈性、血管疲勞、是血液濃稠等，多達13項的健康指標，在展出期間，已有醫療廠商洽談合作展場上已有醫療廠商洽談合作。

而展示的「3D矽膠列印應用在鋰電池能源整合系統上」則是由化工系老師杜鶴芸研發，透過使用矽膠3D列印技術加入複合奈米材料於矽膠中，可以應用在燃料電池與鋰離子動力電池系統中的關鍵零組件，同時藉由3D結構與複合材料設計的導熱矽膠片，達到降低鋰電池動力模組溫度的功能，技術上已取得台灣發明專利，未來材料開發商機無限。

明志科大強調，將藉由科研產業化平台，多元露出管道將產業技術商品化投放到市場上，達到產學合作實質效益的發揮。