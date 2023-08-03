農業部花蓮區農業改良場秘書宣大平說明場區的百年前身。（羅亦晽攝）

農業部花蓮區農業改良場秘書宣大平說明場區的百年前身。（羅亦晽攝）

農業部花蓮區農業改良場的前身為1910年的「娜荳蘭移民指導所」。（羅亦晽攝）

農業部花蓮區農業改良場去年出版書籍，揭開「吉野一號」米的前世今生，並從中發現一段不為人知的場史，經陸續查找日據時代文獻資料，證實場區前身並非1939年成立的「花蓮港廳農事試驗場」，而是1910年的「移民指導所」，場方5日將舉辦延遲多年的百年慶，並因應農業部掛牌成立重新揭牌。

花蓮吉安鄉曾種植日據時代高級清酒釀製品種「吉野一號」米，研究清酒文化團隊為嘗試重現百年台灣地酒，2年前與吉安鄉農會展開復育，花改場則與農業歷史專家范雅鈞進行田野調查，將結果撰寫成書，重現「吉野一號」的昔日風華。

不過花改場卻在調查「吉野一號」期間，發現1928年全台唯一一次因天皇即位辦理的獻穀田區竟在場內，甚至還有相關資料，認為「事情不單純」，開始回溯當年的歷史背景。

秘書宣大平說，雖然日據時代所留存的農業文獻資料不多，且多為當時的產值、物種等，鮮少提及農業改良部分，不過同仁不氣餒，陸續前往檔案局、國家圖書館、歷史博物館等處，查找日據時代的資料庫，透過當時的公文、府報、農事報及回憶錄等史料，溯源花改場的前世今生。

原來，花改場的前身，可追溯至日本總督府當年為加速移民適應台灣農業生產環境，在各移民村設置「移民指導所」，而花改場的位置，就是1910年2月9日在花蓮港廳娜荳蘭社設立的「娜荳蘭移民指導所」，負責指導當地移民農耕技術，並提供種苗種植。

宣大平說，當移民指導所完成階段性任務結束，1917年廢止後轉型為花蓮港廳農會農場，作為農事改良的試驗場所，解決花蓮港廳長年稻米短缺的問題，1928年農場被指定爲花蓮港廳的獻榖田，種植「吉野一號」米，該田區就是目前場內的試驗田區，直到1939年4月1日因應農民對農業試驗和推廣需求的增加，才誕生「花蓮港廳農事試驗所」。

花改場為慶祝延遲多年的百歲慶，5日將在場內舉辦系列活動，包括展示農業創新成果、原民作物保種廚房巡禮、文旦手搖飲頒獎典禮、農科體驗等，並因應農業部掛牌成立重新替場名揭牌。