有網路臉書粉專昨發文，稱新竹市政府重劃案件牽涉派系與建商等利益團體，並在背後暗助新竹市長高虹安當選等。對此，市府今駁斥「絕非事實」，強調高虹安上任後並未核准任何一件自辦重劃案，目前還在進行中的自辦重劃案件，皆為前市府核定實施案件。

地政處指出，目前進行中的自辦重劃案件包含4件市地重劃案，與3件農村社區土地重劃案，皆為前市府核准成立籌備會及重劃會，並核定的重劃計畫書，其中最受矚目的光埔二期自辦市地重劃案，亦在110年5月核准開工，其餘案件仍在進行工程書圖審查或修訂作業。

地政處表示，依據重劃相關法規，民間自辦重劃總工程進度達30％及75％時，應向主管機關申請查核，但因重劃工程涉及道路、排水、污水、維生管線、公園景觀等多種工程，施工介面與涉及主管單位多元且複雜。

地政處指出，為確保民間自辦重劃公共設施工程品質，高虹安上任後，不僅成立工程查核小組，更提高工程查核密度，於工程進度達15％、30％、45％、60％、75％、90％時皆需辦理查核，以確保施工品質，強調市府基於監督立場，嚴格把關公共設施施工品質，絕不會向任何利益團體或建商靠攏。