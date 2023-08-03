2024總統大選的時間越來越近，傳鴻海創辦人郭台銘會投身選舉引發野聯盟「全掛」焦慮，民眾黨總統參選人更斷言此舉將保送賴清德當選。台灣民意基金會董事長游盈隆今也直言，只要郭參選，這次的選舉99%就結束了，郭台銘也將會扮演一個「在野總統夢的終結者」。

游盈隆今（3）日在節目《POP搶新爆》指出，他對郭台銘的動向持續關注，以目前的情況，郭台銘很可能扮演一個在野黨總統夢終結者的角色，這幾乎是沒什麼疑問的，現在更應該問郭「為什麼這麼做？會不會這麼做？」游也坦白表示，郭台銘的動向會衝擊到藍營、白營，只要郭宣布參選，選舉99%就結束了，目前態勢就是這個樣子。

另節目主持人錢子也指出，國民黨現在很多人喊說，郭台銘不要變歷史罪人；說得精準一點，是「不要成為國民黨的歷史罪人」。游盈隆則認為，郭台銘確實對藍營想要重返執政造成重大影響。

除此之外，針對民眾黨參選人柯文哲的民調能屢屢往上衝，游盈隆也分析，柯在這局本來是老三，投入這局前很篤定會落後兩大黨候選人後面，沒什麼好輸的，所以會全面去衝刺，盡量去碰觸最敏感的政治神經，像是前瞻、疫苗，結果衝出一片天，現在排到第二。

游盈隆最後總結，柯文哲膽子很大、臉皮也夠厚，在選戰中碰觸最敏感的東西，丟一些議題出來，又不負責解決，但這方法就能讓大家聽到其聲音，吸引到別人喜歡及支持，這就是柯目前的策略。游表示，「做為一個小黨的總統候選人，我給他80分」。