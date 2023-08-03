美國前總統川普周三（2日）表示，他或因多項刑事審判獲刑561年，並稱這是無休止的政治迫害。

據美國《政治新聞網》（POLITICO）報導，川普周二（8月1日）因涉嫌試圖推翻2020年大選結果被刑事起訴。美國司法部特別檢察官史密斯公布長達45頁起訴書。川普被控犯有4項重罪。

川普目前因多起案件共面臨多達78項犯罪指控，並宣稱自己無罪，但若被定罪，且每項罪名判處最高刑期，理論上他將面臨數百年刑期。

在川普面臨第3起刑事指控後，川普通過競選籌款電子郵件發表言論，並稱「有人試圖把你關進監獄6輩子，只能傳達出一條信息，那就是恐懼。」

另外，川普這個月恐再收到第4份起訴書。在川普2021年1月與喬治亞州州務卿通話，要求其「找到」11780張選票的錄音被公布後不久，喬治亞州富爾頓郡開始了長達2年的調查，檢方預計於本月18日前正式起訴川普。