黃嘉千和夏克立16年婚姻去年宣告破滅，近來雙方就各自問題對簿公堂，先前加拿大的官司結果出爐，黃嘉千指控前夫的罪名不成立，黃嘉千昨(2日)透過律師表示事實遭夏克立扭曲，誠屬遺憾，8月會再開庭控前夫精神暴力，對此，夏克立稍早回應媒體，堅稱自己的清白，會回台灣法院開庭時公開證據。

黃嘉千和夏克立這對異國夫妻最近也走向好聚不好散的局面，夏克立的律師近日表示，黃嘉千對前夫的指控在加拿大法院判定不成立，黃嘉千則透過律師澄清，「並非如報導所稱法院判決夏先生未有家庭暴力」，會繼續就「精神暴力」的問題提告。據《三立新聞網》報導，夏克立稍早回擊精神暴力的指控也是不對的，「我會在台灣的法院公開證據，證明黃嘉千的錯誤」。

夏克立先前自比是「加拿大版的強尼戴普案」，否認對黃嘉千家暴，近日傳出在加拿大的官司結果出爐，「夏克立被其疏離之配偶指控犯有刑事行為之案，目前已經確認夏克立現在以及一直以來並無任何不法行為，並將其上的的所有指控全數撤除」。

黃嘉千昨發聲明。（圖／經紀人提供）

而黃嘉千昨晚透過律師賴芳玉打臉，表示：「夏先生因對黃女士施以家庭暴力，涉犯加拿大刑法『攻擊罪』及『使人窒息之攻擊罪』，被檢方（溫哥華皇室檢察署）提起公訴，並核發『禁止接觸、遠離及禁止持有使人致傷或死亡之物品或武器之釋放令 (Release Order) 』」。另一方面，夏克立昨仍在微博發文捍衛自己的清白，強調：「有人說我是壞人，可是我沒有做什麼錯」。

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