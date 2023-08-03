歐風館自助餐廳推出「平假日自助下午茶單人券750元／張」，是原價968元的77折。（大倉久和大飯店提供）

「桃花林片皮鴨平假日6人合菜券6660元／張」，可用6600元享受原價8250元的美饌。（大倉久和大飯店提供）

山里日料的天婦羅單人套餐券可在平日午餐品嚐到前菜、綜合天婦羅、食事（御飯／炸餅丼飯／炸餅茶泡飯3選1）、甜點與水果。（大倉久和大飯店提供）

「2023台灣美食展」8月4日至7日於台北世貿一館盛大展開，日系頂級飯店大倉久和大飯店集結館內三大人氣餐廳與住宿，推出多項限定優惠。其中最誘人的就是菁英客房住宿券下殺24折，每張4599元，不分平假日皆可入住；而高人氣的自助式下午茶券每人750元，相當於77折優惠，也是可以考慮入手的超值商品。

住宿券下殺24折慶周年 雙人一泊一食5千有找

深具日系風韻的大倉久和大飯店，迎來11周年慶，推出11周年祭住房專案「菁英客房住宿券4599元／張」，雙人入住菁英客房一晚，包含自助式早餐2客，原價近2萬，住宿券下殺24折。入住可享健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施，民眾用超值價格即可體驗日本御三家細膩待客之道。

平假日下午茶自助餐77折起 加碼買10送1

主打多國風尚美饌的歐風館自助餐廳，針對台灣美食展推出「平假日自助下午茶單人券750元／張」、「平日自助午餐單人券1100元／張」，再享同品項餐券買10送1特惠。平假日自助下午茶單人券原價968元，優惠750元，約是原價77折；平日午餐單人券則是原價78折，餐券亦可彈性加價200至300元，升等為晚餐或假日券享用。現場供應切爐烤牛排、時令現流海鮮、天使紅蝦及多款生魚片等美饌吃到飽，還可無限暢飲Open Bar朝日ASAHI啤酒、紅白酒及威士忌。

獨門粵式掛爐烤鴨6人合菜 一鴨三吃8折價

桃花林中華料理以新派粵菜遠近馳名，其中獨門的粵式掛爐燒烤片皮鴨，受到許多饕客喜愛。本次美食展推出「桃花林片皮鴨平假日6人合菜券6660元／張」，可用6600元享受原價8250元的美饌，相當於原價8折好康，內含小砂鍋海鮮碗仔翅、招牌的蟹粉四喜丸子、薑蔥明蝦粉絲煲，以及重頭戲整隻的桃花林片皮鴨，還有雙冬炒鴨鬆、廣東明火滾鴨粥共3種吃法，最後再以甜品楊枝甘露以及四季生鮮果美好結尾，6人份量適合商務與親友聚餐。

山里日料套餐券81折 享日系天婦羅、壽司饗宴

台北大倉久和大飯店館內的山里日本料理，深受政商名流喜愛。餐廳針對高人氣的天婦羅與壽司區，分別推出「天婦羅吧台平日午間單人套餐券1600元／張」與「壽司吧台平日午間單人套餐券1600元／張）」，等於原價81折。

天婦羅單人套餐券可在平日午餐品嚐到前菜、綜合天婦羅、食事（御飯／炸餅丼飯／炸餅茶泡飯3選1）、甜點與水果；壽司單人套餐券則可在平日午餐享受生魚片、握壽司、細卷壽司、味噌湯、抹茶冰淇淋或咖啡。

中餐、日料雙廳通用券 料理長精選套餐5選1

針對喜歡吃中餐，又對日料念念不忘的饕客們，餐廳推出「桃花林／山里雙廳平假日單人通用券2200元／張」，等於原價2750元的8折優惠。通用券可享用囊括山海珍味的「桃花林精選套餐」，也可選擇和食區「花會席」套餐，或是鐵板燒、天婦羅或壽司區的「精選套餐」，品嚐最地道又匠心獨具的日本美食。

此外，大倉久和大飯店特別於8月4、6日兩天下午2點，在美食展現場規劃桃花林主廚Cooking Show，提供100份「鮑魚東坡肉拌麵」供民眾免費品嘗。而飯店的線上美食展優惠即日起至8月10日開賣。

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