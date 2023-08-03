凡持8月1日到8月5日返鄉到彰化的票根，歡迎來兌換免費的咖啡、鴨肉飯與火龍果汁，兌換時間到8月5日投票截止前。(吳建輝攝)

彰化縣北斗鎮長補選將在5日登場，隨著選舉倒數，各陣營連日找大咖助陣，包括柯文哲、郭台銘、賴清德、鄭文燦還有林佳龍等等，讓北斗小鎮不斷攻上媒體版面，現在有業者搭上熱度，鼓勵鄉親返鄉投票，只要持票根就能換取鴨肉飯，甚至還有香菜咖啡可以喝，成功創造話題。

這次北斗鎮長補選被視為總統大選前哨戰，綠營大咖紛紛出動，包括賴清德、鄭文燦及林佳龍都到彰化為黨籍提名的前議員江熊一楓加油打氣，無黨籍前鎮長楊麗香日日舉辦說明會，場場爆滿；顏宏霖更找來郭台銘、柯文哲助陣，讓北斗小鎮話題不斷。

香菜咖啡老闆莊浚勝表示，呼籲所有在外地的遊子，返鄉展現我們北斗鄉親的民主精神，為鼓勵鄉返鄉投票，凡持8月1日到8月5日返鄉到彰化的票根，歡迎來兌換免費的咖啡、鴨肉飯與火龍果汁，兌換時間到8月5日投票截止前。

鴨肉飯業者表示，最近的北斗無論在新聞節目或是在地臉書社群裡，因為鎮長補選話題居高不下，每個候選人紛紛找大咖來到北斗這個純樸小鎮，但就是沒大咖來店給小編加油打氣。

鴨肉飯業者說，星期六就是補選投票日，既然全台灣都在看我們北斗，那我們就好好的享受這場民主饗宴，衝高投票率，補選當日凡持返鄉票根，就可換取店內招牌銷魂鴨肉飯一份，業者強調沒有政治立場，不管最後誰勝出，都希望能秉持選前的承諾，建設更好的北斗。

北斗鎮長補選被視為總統大選前哨戰，此戰共5人參選，外界原聚焦在綠營江熊一楓與前鎮長楊麗香，不過隨著選舉倒數，顏宏霖接連獲郭、柯、議長謝典林等大咖力挺，聲勢逆勢成長，正式進入「三腳督」，連日大咖到訪北斗；在地鄉親只希望日後不管誰當鎮長，不要「選前山盟海誓、選後真正歹勢」。