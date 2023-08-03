台灣泌尿科醫學會聯合全台四區醫院及有志一同的泌尿科醫師，宣示守護男性泌尿器官健康。（長庚醫院提供）

現代社會威脅男性健康的疾病日漸增長，排除癌症、三高、慢性病、肥胖等，攝護腺疾病、性功能障礙、性病等更是廣泛危害男性健康的因素，平均50歲以上的男性，至少有半數有著相關困擾，如此高風險現已引起世界衛生組織（WHO）高度重視。

台灣男性在許多癌症的發生率都相對高，比如攝護腺癌已為十大癌症發生人數排名第六位、男性十大好發癌症的第五位，每年有7115位新發個案；而男性膀胱癌與腎臟癌發生率也都高於女性，膀胱癌較常侵犯60歲以上男性，男女比例大約是2.7：1，腎臟癌在40歲以後發生率逐漸增加，好發於40歲到70歲之間，男女比例為1.5比1。

除了惡性疾病之外，由於男性較常從事勞力工作，結石發生比例也高於女性，台灣的盛行率大約在10％，其中男性的盛行率近14％，而女性盛行率約4％。此外，40歲以上男性勃起功能障礙的盛行率約17.7％，推估有近百萬名病人，卻只有1成多願意就醫，其餘可能尋求民俗療法或默默承受、順其自然。

台灣泌尿科醫學會（TUA）理事長、林口長庚泌尿科教授馮思中表示，許多泌尿系統疾病雖不致命，但容易影響個人社交活動及家庭生活品質；尤其是發生在男性時，往往因為扮演家庭經濟支柱或強者角色，經常輕忽或不肯即時就醫檢查治療，對男性健康的危害更是雪上加霜。

台灣泌尿科醫學會醫療政策暨公共事務委員會主委歐宴泉指出，國人都以為男性健康只需著重攝護腺，其實泌尿器官還有腎臟、輸尿管、膀胱、尿道、與陰囊睪丸等內外生殖器都包含其中。

為呼籲大家重視男性健康問題，台灣泌尿科醫學會宣布啟動8月為「守護男性泌尿系統健康」關懷月，聯合全台北、中、南、東四區醫院及有志一同的泌尿科醫師，同步宣示守護男性泌尿系統健康，後續也將陸續展開各種相關講座、研討會、義診篩檢或公益園遊會等活動，也期待全國各地醫院／衛生所熱情響應，讓國人男性同胞真正感受到8月的溫馨與健康。