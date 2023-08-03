「鬧著玩音樂」主持人魏如昀(左)在節目訪問許茹芸(右)。（POP Radio提供）

許茹芸將於10月7日舉辦「適合相愛的時辰」演唱會。（POP Radio提供）

許茹芸暌違4年，10月7日將於台北流行音樂中心開唱，在門票啟售前作客POP Radio《鬧著玩音樂》，與主持人魏如昀暢聊作品，以及全新巡迴演唱會和同名新歌《適合相愛的時辰》創作背景，除了提醒歌迷 8月5日中午12點要準時透過KKTIX與全家FamiPort購票，她更親身與新手人妻魏如昀分享婚姻維持秘訣，並傳授「處女座攻略」：「要認真聽對方講話，並記得講過的話！」

許茹芸和魏如昀不止名字讀音相同，連與家中另一半的星座都是「處女＋雙魚」組合，讓魏如昀忍不住向邁入錫婚的許茹芸討教夫妻相處之道。許茹芸坦承自己原本並沒有渴望步入婚姻，但走到某個階段時也發現「當你懂得照顧自己，自然就會找到那個對方。」她認為每一段關係的起初都需要磨合，但最重要的是願意傾聽對方，擁有互相尊重的基礎後，就知道該怎麼對話。

許茹芸透露自己很喜歡的一種生活情境，是與先生各自待在家中的不同空間，各做各的事情卻「覺得很安心」。讓魏如昀聽了非常嚮往，認為這就是「靈魂伴侶」！許茹芸最後也分享對「溝通」兩個字的解讀是：「有溝，才有通。」讓魏如昀直呼太哲學，更譽為本日金句。

處女座的許茹芸自認並不是浪漫的女生，強調心中的那一小塊夢幻就停在國中時常看的瓊瑤小說裡。讓雙魚座的魏如昀不解：「處女座不喜歡自己很浪漫嗎？」許茹芸雖然直球回應：「不喜歡。」但也進一步解釋自己的浪漫是很踏實的，會透過記住小細節和實際行動去表達愛。

關於兩人名字讀音相同，魏如昀也親揭一段小故事，表示小時候曾經覺得這個名字不好聽，但當許茹芸出道走紅後，身邊的親友開始叫她「小茹芸」，才讓魏如昀慢慢接受，一度還動過把名字也改成草字頭「茹」的念頭，「結果最後被我阿公罵，因為我的名字是他取的。」逗趣言論讓現場所有人都大笑，兩人也相約之後要再找時間聚聚，延續這段難得緣份。