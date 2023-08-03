路透社報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）7月31日致函開發中國家和20國集團（G20），促請「發出清晰、一致的聲音」，推動莫斯科重返允許烏克蘭糧食從黑海安全出口的協議。

黑海協議是由聯合國和土耳其於2022年7月促成，用意是協助緩解俄羅斯入侵烏克蘭後的全球糧食危機。俄羅斯上月退出後，開始鎖定黑海和多瑙河上的烏克蘭港口、糧食基礎設施展開打擊，全球糧食價格飆升。

波瑞爾說：「當世界面臨供應中斷和價格上漲問題時，俄羅斯正向脆弱國家提出以折扣價供雙邊穀物運輸的建議，假裝解決它自己造成的問題。」

他還說這是一個損人利己的政策，「故意利用糧食作為武器，透過加劇經濟脆弱性和全球糧食不安全來製造新的依存性」。

俄羅斯總統蒲亭上週對非洲領袖們表示，俄羅斯準備在商業和援助方面取代烏克蘭對非洲的糧食出口，以履行他所說莫斯科在全球糧食安全中的關鍵作用。