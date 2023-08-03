一名男子表示，從朋友口中得知，過去曾有颱風襲台，造成全台停班停課，他不敢相信問「之前真的有全台放颱風假的例子嗎？」網友回想過去重創台灣的颱風「跟鬼神一樣」，全台宣布放假一定是災情慘重，完全沒有賺到放假的感覺，都在清理家園。

原PO今（3）日PTT八卦版指出，縣市首長宣布是否要放颱風假「小氣得要死」，多半是當天早上才宣布要不要放假，害他出門前得再三確認訊息。今他和朋友談天過程中得知，以前曾有颱風襲台，全台都停班停課。

朋友還提及，當時暴風圈籠罩全台的颱風不罕見，這讓原PO非常驚訝喊，「我想說怎麼可能，之前真的有全台放颱風假的例子嗎？」

網友相當有感，「那很慘的！不是在爽，真的在清家園」、「以前颱風跟鬼神一樣，現在根本不能比」、「全台性的颱風假那是會停水停電的，搞不好比你上班還累」、「以前常常啊！暴風圈籠罩全台，颱風過了都是在清掃的」、「我記得我小學的時候有一次颱風，台北還停電，連放2天」、「遇過最有感颱風就是蘇迪勒，當天晚上真的完全不敢外出」、「以前的颱風都是直接登陸的，第1天風大雨大瘋狂摧殘，第2天讓你打掃的，根本沒機會出去玩」。

另也有不少人想到過去的幾個帶來重大災情的颱風，如2012年的泰利、2013年的蘇力、2014年麥德姆和2015年的蘇迪勒等4颱風，都是台澎金馬放假。