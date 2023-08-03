御頂集團（3522）8月2日董事改選，由孫正強出任集團董事長，集結他過往豐富投資專業進軍觀光產業，統整資源，為御頂集團注入活流。

迎接中秋節，該集團推出全台第一個「零碳月餅」，搶攻企業碳中和送禮商機，也帶動品牌話題，本報專訪董事長孫正強，分享企業理念。御頂集團為台灣觀光餐宴指標企業，接下來將符合國際目標，以觀光餐飲的低碳為目標打造「數位餐旅觀光平台」，創造國內餐飲永續經營的標竿，為企業提供碳中和展演活動、宴席公關的低碳提案。

創觀旅產業多維度商機過去參與許多投資領域的孫正強，不受限單一產業，投資產業十分廣泛，過去曾在中華開發、久陽擔任要職，亦參與環保能源，還包含運輸、運動娛樂等產業的董事會要務。這次投資觀光餐飲，以多面向角度導入新思維，並將整合飯店業、旅遊業，搭配觀光帶動企業轉型，開創觀旅產業多維度的商機。

引領零碳餐飲服務平台孫正強認為，過往婚宴著重在硬體設備，御頂集團旗下的「晶宴」已是國內首屈一指的婚宴品牌，未來將帶入沉浸式體驗，過往服務過5萬多對新人，加上其他餐飲、烘焙的客人，將在這些客戶的基礎上，提供整合性的觀光餐旅服務，「御頂集團資源豐富，未來將透過資源整合，多品牌經營交叉行銷，以及聯合採購成本優勢，人力調配也將更有彈性，空間的坪效也能夠進一步提升。」孫正強接任董座後第一個代表性商品，就是推出全台首見的「零碳月餅」，由集團旗下北海道蛋糕屋進軍中秋市場，零碳、減碳、綠能都是未來社會發展趨勢，此次「零碳月餅」中，他最推薦的「古早味綠豆小月餅」、「菠蘿流芯芋頭酥」，都是熱銷與經典的古早味，他強調送禮「零碳」既時尚且領先全世界，也為御頂集團的轉型樹立典範。

對於疫後商機，御頂今年度業績受到疫後開放紅利，於上個月公佈營收年增71%。孫正強表示，婚宴產業，雖然逐步回流，對比疫情前還有許多成長空間，目前下訂的客戶已經有2025年的訂單，新人看場地到訂場地都半年到1年，現在開始到舉辦宴會大多半年或1年後，未來的接單現在還在努力提升。

此外也計畫與旅遊業者合作，把國際客人帶來「晶宴」、「頂鮮」。御頂集團旗下品牌包括晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵、峇里斯南洋海鮮百匯、晶粵軒烤鴨餐廳、北海道蛋糕屋、塩パン手作麵包本舖，今年更贊助「FIBA世界盃2023熱身賽」、冠名贊助「2023 第1屆晶宴桃園盃 全國慈善馬拉松接力賽暨個人挑戰賽」。

集團資源整合外，也贊助運動賽事、公益活動。孫正強認為，御頂集團資源豐富，未來將透過資源整合，多品牌經營交叉行銷，以及聯合採購成本優勢，人力調配也將更有彈性，空間的坪效也能進一步提升。

他接任董座後第一個代表性商品就是推出全球第一盒「零碳月餅」，由集團旗下北海道蛋糕屋進軍中秋市場，零碳、減碳、綠能、都是未來社會發展趨勢， 也是近期投資人觀察的焦點。

他表示，2026年1月1日後，歐盟對於進口商都必須在年中，申報上一年度的貨物碳排量，CBAM及碳稅將成為全球生產商重要的議題，尤其台灣以出口業為主，產業預期會有各面向開始關注，關於碳中和carbon neutrality議題，御頂集團都以世界標準為標桿，除了「零碳月餅」，未來也將推廣與採購綠能食材，讓消費者從餐飲的根本就開始響應環保，愛護地球。