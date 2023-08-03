泰國《民族報》周四（3日）引述消息人士報導，泰國國會第2大黨為泰黨已經內定5名黨員在組成新政府後，擔任重要內閣職務。

據《泰國頭條新聞》報導，為泰黨黨魁崇南周三（2日）在與國會最大黨前進黨洽談後表示，為泰黨和總理候選人斯雷塔確定不會修改《刑法》第112條的冒犯君主法，並將全力爭取獲取足夠的票數以建立政府。同時強調，新政府組閣陣營中將不包括前進黨，其將回歸反對派地位。若按照計劃，斯雷塔將成為泰國第30位總理。

這名消息人士稱，為泰黨還計劃在組成新政府後，委任崇南為內政部長。另一位總理候選人、前總理戴克辛幼女貝東丹則將成為外交部長。為泰黨秘書長巴社和副黨魁朱拉蓬，預計將分別出任交通部長和能源部長一職。

消息人士還稱，為泰黨料將邀請黨外人士出任泰國財長。

至於其他內閣職務，為泰黨將與新政黨聯盟成員討論後再做決定。為泰黨將在今日公布新聯盟成員的細節。

泰國國會上下兩院暫定本周五（4日）再度嘗試投選新總理。