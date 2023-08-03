中颱卡努來襲，今全台4縣市停班課，昨晚消息一出，超市、賣場瞬間湧入人潮，民眾搶買蔬菜、泡麵等商品。營養師高敏敏分享12種「超耐放蔬菜」，民眾平常就可買起來存放、以備颱風天等不時之需，包括高麗菜、青花菜、洋蔥、香菇等，尤其，高麗菜可以抗發炎、青花菜可防癌、香菇可強化免疫力。

蔬菜常給人容易黃爛、腐壞的印象，因此，高敏敏在其臉書表分享12種耐久放的蔬菜清單。

1. 高麗菜：屬十字花科蔬菜，可助人體對抗自由基、降低發炎反應。

2. 青花菜：內含「吲哚」，能幫助細胞修復，進而降低罹癌機率。

3. 洋蔥：能強化免疫系統。

4. 玉米筍：含葉黃素與玉米黃素，可減少3C藍光對眼睛的刺激。此外，玉米筍的熱量低、纖維含量高。

5. 甜椒：含豐富植化素、維生素A、β胡蘿蔔素，可維持黏膜健康。

6. 大黃瓜、小黃瓜：具礦物質鎂可幫助心情放鬆。

7. 紅蘿蔔、白蘿蔔：紅蘿蔔可鞏固黏膜健康；白蘿蔔為十字花科蔬菜，可抑制自由基、保護人體細胞。

8. 黑木耳、白木耳：富含水溶性膳食纖維，能增加飽足感、幫助排便

9. 四季豆：豐富膳食纖維幫助排便順暢、維持腸道健康。

10. 大白菜：含大量膳食纖維，能幫助降血脂、暢通血管。

11. 冬瓜：含豐富鉀離子，可減少血中的鈉含量，且可利尿消水腫。

12. 香菇：含多醣體、維生素D，可強化免疫力。