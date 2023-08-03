印尼百萬網紅Ken ＆ Grat夫妻檔到台灣體會親手炒茶的茶文化。參山處提供

印尼百萬網紅Ken ＆ Grat夫妻檔對茶葉也可以敷臉感到好奇。參山處提供

搶攻穆斯林觀光市場，參山國家風景區管理處特別邀請印尼超高人氣百萬網紅Ken ＆ Grat夫妻檔到台灣旅遊，今(3)日抵達參山處松柏嶺遊客中心茶文化主題館體驗「茶薰六覺」，戴著斗笠深入茶園採茶、炒茶、品茶，還體驗敷茶面膜，首次感受茶文化的網紅夫妻驚喜不斷。

正值暑假期間，參山處正主辦「呷涼節」，該遊客中心正推出八卦山特產的鳳梨冰棒，酸酸甜甜冰涼入口，更讓兩人讚不絕口，兩人允諾一定將南投的茶體驗、好吃的鳳梨冰介紹給粉絲，讓大家跟著他們一起到南投感受台灣茶文化。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，配合入境引客政策，參山處鎖定全球旅遊人口成長最快速的馬來西亞、印尼等地的穆斯林市場，這次邀請到印尼年輕人喜愛的網紅來台踩線，開拓年輕穆斯林族群市場，同時藉以將參山處轄區的新興觀光景點帶入國際的視野中。

曹忠猷說，這次台灣踩線行程除了南投松柏嶺遊客中心茶文化主題館的「炭呷人茶舍」體驗茶之旅，還帶她們前往竹竹苗觀光圈的新竹知名景點「大山北月」柑橘博物館、峨眉湖，三義「卓也小屋」、舊鐵道、飛牛牧場，及「半山夢工廠」、霧峰林家宮保第、「魔菇部落休閒農場」等，希望藉由網紅高人氣，推動中台灣穆斯林旅遊市場。

參山處指出，自竹竹苗及中彰觀光圈成立以來，該處已成功輔導15家業者與景點，今年第3年與交通部觀光局印尼辦事處共同合作，希望帶進更多國際穆斯林觀光客客到台灣旅遊。

值得一提的是，為了迎接穆斯林好朋友，參山處投入長期強化穆斯林旅遊友善環境規劃，輔導轄區內觀光旅遊業者對Halal穆斯林友善認證的瞭解，推出穆斯林系列伴手禮，進一步協助在地業者成立「穆斯林專區」，希望提供更友善與貼心的服務和選擇。