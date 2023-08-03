「台灣泌尿科醫師為男性健康把關」記者會3日於童綜合醫院舉辦，全台四區醫院及泌尿科醫師同步宣示守護男性泌尿系統健康。（童綜合醫院提供／潘虹恩台中報導）

童綜合醫院梧棲院區1樓大廳7日至11日上午8點半至12點開放免費PSA篩檢，童綜合醫院總院長童敏哲帶頭篩檢，號召民眾一同加入。（童綜合醫院提供／潘虹恩台中報導）

「台灣泌尿科醫師為男性健康把關」記者會3日於童綜合醫院舉辦，全台四區醫院及泌尿科醫師同步宣示守護男性泌尿系統健康，並於8月展開相關講座、義診篩檢等活動；童醫院也舉辦免費PSA篩檢響應，預計於7日至11日上午8點半至12點開放。

台灣泌尿科醫學會（TUA）發起「台灣泌尿科醫師為男性健康把關」，聯合全台北、中、南、東部醫院同步宣示守護男性泌尿系統健康，啟動8月「守護男性泌尿系統健康」關懷月，後續將展開相關講座、研討會、義診篩檢或公益園遊會等活動，呼籲社會共同重視男性健康問題。

台灣泌尿科醫學會理事長馮思中表示，許多泌尿系統疾病發生在男性時，男性往往因扮演家庭經濟支柱或者強者角色，輕忽或不肯即時就醫，對男性健康的危害雪上加霜；台灣泌尿科醫學會醫療政策暨公共事務委員會主委歐宴泉指出，國人多以為男性健康只需著重攝護腺，其實泌尿器官還有腎臟、輸尿管、膀胱、尿道、與陰囊睪丸等，盼藉活動喚起社會對男性健康的重視。

童綜合醫院與中華民國泌尿腫瘤關懷協會合作，自2019年起進行「免費PSA篩檢」，今年第5度舉辦，同步響應「台灣泌尿科醫師為男性健康把關」活動；童醫院1樓大廳7日至11日上午8點半至12點開放免費PSA篩檢，凡是50歲以上、40歲以上具攝護腺癌家族病史等符合資格之男性民眾，都可以攜帶健保卡到現場進行免費篩檢。

童綜合醫院泌尿科主任許兆畬表示，攝護腺癌在台灣男性癌症中排名第5，近40年來台灣攝護腺癌發生率增加約70倍及死亡率增加約20倍，並好發於50歲以上男性；早期攝護腺癌大多沒有症狀，若合併攝護腺肥大則有尿道阻塞、頻尿與血尿等症狀，及早檢查及早治療，就可以獲得較好的預後效果。

童綜合醫院總院長童敏哲指出，童綜合醫院醫療團隊除了在童綜合醫院梧棲院區1樓大廳舉辦為期5天的免費PSA篩檢活動外，也會至中部各鄉鎮進行公益篩檢，希望能照護所有男性朋友的健康。