根據中央氣象局颱風測報，卡努颱風暴風圈將在今（3）日觸碰台灣陸地，新北市除昨晚宣布今日停班停課外，為了顧及民眾及清潔隊員安全，今日垃圾收運工作也全天暫停，垃圾車相關清運路線及即時動態都可上「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢。

今年第6號颱風卡努預測路徑雖不會直接襲台，但其外圍環流及暴風圈將對台灣帶來風雨，且今日午後會逐漸明顯，據預測資料，沿海地區陣風恐達11級，市區平均風力也可能達到7至8級。因此新北市環保局宣布，3日垃圾收運工作將全日暫停，但各區清潔隊仍會妥適安排機動人力，以能面對處理各項防颱應變事項及緊急機動事宜。

環保局呼籲，停收期間請勿把家中垃圾拿到街上，以免造成環境髒亂及危害公共安全。有關垃圾收運之即時訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。

環保局強調，為因應颱風季節，4月起環保局即持續加強易積淹水地區巡視及清溝工作，各區清潔隊同步完成防汛期相關的防災資源整備工作示，每逢風災侵台，近6千位清潔隊員必定會全員出動，從「防災」、「搶災」到「災後復原」，全力以赴完成各項環境維護工作。

針對此次卡努颱風，環保局已於轄內易積淹水地區側溝再次加強檢視及清淤，同時亦已備妥資收車、垃圾車、清溝車、灑水車、鏟裝車及抓斗車等災後復原機具車輛，共2701輛，另有民間資源挖土機、大型卡車、清溝車及抓斗車等共計100部也已備妥可隨時投入防救災工作。

環保局也提醒民眾自主巡查居家周遭水溝蓋和洩水孔，如果有雜物阻塞，應儘速清除，另針對空地空屋等私領域部分，盡速前往進行清理維護，以避免風雨期間的豐沛雨量造成淹水，以及因垃圾堆積而造成病媒蚊孳生，影響環境衛生。