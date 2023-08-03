So Embarrassing for the young lady who cannot run. Who in the hell took her to these games. This is a national tragedy. Those who took this girl to china have embarrassed her and the entire nation of Somalia. Someone must be held accountable. What a shame? pic.twitter.com/luujZK3FRi — Dr Ali Said Faqi (@FaqiAlis) August 1, 2023

成都世大運本周開始進行田徑項目，2日所舉行女子100公尺的預賽上，卻出現讓人相當傻眼的一幕，18歲索馬利亞女將阿里（Nasro Abukar Ali）開賽迅速就與大部隊烙單，不但以墊底成績完賽，甚至跑出了離譜的21.81秒，遭當局懷疑阿里是走後門才能夠獲得參賽資格。

阿里被分配在預賽第3組第4道起跑，槍響後其他選手奮力向前衝刺，跑步動作相當不協調的阿里馬上遭到「放生」，第一名的巴西選手做完慶祝動作後，鏡頭轉回賽場，阿里這才緩慢跑進終點線，最終以21.81秒成績完賽，比起倒數第2位的選手慢了8秒多。

這段影片被放上推特後引起軒然大波，引起多數人嘲笑及謾罵。索馬利亞青年和體育部立即暫停該國田徑協會會長達希爾（Khadijo Aden Dahir）的職務，並在信中提到達希爾濫用權力、任人唯親，並在國際舞台做出詆毀國家名聲的行為。雖然涉及裙帶關係，但並未將達希爾和阿里的名字作出關聯。

索馬利亞青年和體育部長穆哈莫德（Mohamed Barre Mohamud）證實，阿里並非田徑運動員，更與體育圈毫無瓜葛，也對此為這一離譜事件道歉，「本次發生的事情並不代表所有索馬利亞人民。」索馬利亞大學協會也發表聲明，指出田協這次沒有派出選手參加世大運。索馬利亞青年和體育部打算採取法律行動，讓造假人士付出代價。