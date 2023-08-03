路透社報導，墨西哥外交部聲明指出，當局正設法確認遺體身分和判定死因。

當地是一個墨西哥移民想進入美國的熱門入境點。

德州政府上月在河上裝置浮標柵欄時表示，這些浮標「有助阻止試圖經由這條危險河川進入德州的非法移民」。

德州州政府尚未回覆記者詢問。

根據墨西哥當局上週發表的聲明，墨西哥已兩度致函美國，稱浮標柵欄違反一條水域條約，也可能侵犯墨西哥領土。

美國司法部也反對設置這些浮標，上月還對德州提告，稱這些圍欄威脅航行和公共安全，並有人道主義疑慮。