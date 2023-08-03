路透社報導，墨西哥外交部聲明指出，當局正設法確認遺體身分和判定死因。
當地是一個墨西哥移民想進入美國的熱門入境點。
德州政府上月在河上裝置浮標柵欄時表示，這些浮標「有助阻止試圖經由這條危險河川進入德州的非法移民」。
德州州政府尚未回覆記者詢問。
根據墨西哥當局上週發表的聲明，墨西哥已兩度致函美國，稱浮標柵欄違反一條水域條約，也可能侵犯墨西哥領土。
美國司法部也反對設置這些浮標，上月還對德州提告，稱這些圍欄威脅航行和公共安全，並有人道主義疑慮。
墨西哥外交部今天表示，在由德州當局於美墨邊界格蘭河（Rio Grande）所設浮標圍欄上發現一具屍體，再度對這種浮動圍欄的安全表達擔憂。
路透社報導，墨西哥外交部聲明指出，當局正設法確認遺體身分和判定死因。
當地是一個墨西哥移民想進入美國的熱門入境點。
德州政府上月在河上裝置浮標柵欄時表示，這些浮標「有助阻止試圖經由這條危險河川進入德州的非法移民」。
德州州政府尚未回覆記者詢問。
根據墨西哥當局上週發表的聲明，墨西哥已兩度致函美國，稱浮標柵欄違反一條水域條約，也可能侵犯墨西哥領土。
美國司法部也反對設置這些浮標，上月還對德州提告，稱這些圍欄威脅航行和公共安全，並有人道主義疑慮。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。