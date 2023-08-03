日本大學校方及相關人士表示，日前接獲「有美式足球隊員在宿舍使用大麻」通報，經大學方面調查，7月時發現乾燥的大麻碎片等物體。

警方獲報後持續進行鑑定等調查工作，並在今天下午派出約20名調查員進入學生宿舍，依涉嫌違反大麻取締法等展開搜索。

警視廳在扣押相關資料的同時，也將聽取隊員說法釐清實際狀態及大麻取得管道等。

日本大學美式足球隊曾在2018年因惡意犯規擒抱對手，受到禁賽處分等後重新出發。

日本大學2020年也曾發生橄欖球隊成員持有大麻遭逮捕起訴，一度造成橄欖球隊暫停活動。

與此相關，東京農業大學7月也發生拳擊隊2名男成員持有大麻遭逮。日本棒球名校東海大學硬式棒球隊，2020年也發生過數名隊員吸食疑似大麻的藥物。

同樣是涉嫌違反大麻取締法，產經新聞今天報導，岐阜縣警方日前逮捕朝日大學（位於岐阜縣瑞穗市）一名大三男生，今天又逮捕兩名同校大三男生，並前往3人所屬的橄欖球隊集訓地搜索。