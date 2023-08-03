已故演員龍劭華劇中飾演地方勢力龐大的議長，開設神秘招待所。（風起娛樂提供）

龍劭華劇中與苗可麗二度合作，飾演議長夫妻。（風起娛樂提供）

龍劭華飾演議長林水木。（風起娛樂提供）

龍劭華與劇中接受招待、只穿內褲的「里長」演員們一起合影。（風起娛樂提供）

林哲熹為戲脫到剩一條內褲。（風起娛樂提供）

蔡瑞雪劇中假扮按摩妹。（風起娛樂提供）

蔡瑞雪劇中假扮按摩妹。（風起娛樂提供）

靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》持續熱播中，本週將開展全新劇情，蔡瑞雪扮演人氣直播主姍姍，為了協助里長林哲熹與偵查隊分隊長陳大天的暗中查案，改頭換面化身為「金髮小丑女」，臥底混入由已故金鐘視帝龍劭華開設的神秘按摩招待所，其中一場蔡瑞雪穿著清涼服裝幫龍劭華按摩的套話戲，現場氣氛緊張之餘更是「笑果」十足。

已故金鐘視帝龍劭華一反過去螢幕霸氣形象，演出呼風喚雨、外表兇狠，實則相當怕老婆、個性有點孬的議長林水木，拍攝時他無懼寒流低溫，只穿一條內褲就敬業上陣，粉絲們能透過本劇再次一睹龍劭華的精湛演技與帥氣身影。

劇組同時邀來金鐘視后苗可麗演出議長夫人，戲裡她性格強勢嗆辣，將重現「連珠炮」罵功演技，苗可麗表示，「這是繼《王子看見二公主》後再度與瞿導合作，跟龍哥也是繼《含笑食堂》的二度合作，拍攝的過程很享受！」苗可麗也向導演瞿友寧喊話：「我配合度很高喔，希望下次再合作，尺度更高一點也沒關係。」

龍劭華的出場戲是把里長們請來私人招待會所，說服擴展「特種事業」，不但讓所有里長裸身互相按摩，更拍下照片作為把柄要求服從。龍劭華曾表示：「剛開始看到劇本有按摩戲，第一個念頭是，哇，天氣那麼冷還要脫光，還好導演留了內褲在身上，但還是很冷！」為替這場戲注入一些喜感，他當時想了很久要怎麼詮釋，「順利拍完後覺得滿喜歡這場戲，現場大家也都看得很開心，尤其是我趴在按摩床上各種表情那一段。」

林哲熹回憶當時有一幕要趴在龍劭華的背上按摩，「我跟龍哥全身上下只穿一件四角褲，印象非常深刻，而且後來拍完到外面休息，還跟其他穿四角褲的里長一起拍照留念，龍哥也都不避諱地加入，個性超級豪爽，他在我心中就是這麼地帥氣！」

蔡瑞雪演出網路直播主劉姍姍，與嚴正嵐一起在考取律師執照的法律學分班上課，更結為好友。劇中她受到林哲熹的請託，變裝前往招待所「臥底」假扮按摩妹，協助蒐集議長的非法證據。蔡瑞雪羞稱：「第一次演按摩戲，感受很特別，而且還被綁上小丑女的電影髮型，請大家一定要來看！」

拍攝時適逢寒流，蔡瑞雪因為戲服太清涼，不停在一旁搓手取暖，「因為我很怕去冰到龍哥，但按一按反而把龍哥的身體當暖爐了。」回憶起跟龍劭華的對戲，蔡瑞雪說：「龍哥超級無敵照顧我，按摩戲他也非常鼓勵我，中間有一段我要踩上他的背，我超怕把他踩受傷的，但還好都沒事安全過關。」提及這次角色挑戰，蔡瑞雪直言以前演比較多乖乖牌，「我覺得姍姍是一個使命感很重的人，看到劇本練習台詞時就有想哭的感覺，劇中她所遇到的困境，可能跟時下這個行業的人，甚至是我都能感同身受，我覺得劇情非常可以帶給人意義。」

監製暨導演瞿友寧當時特別邀請龍劭華來演出，他分享道：「我跟龍哥的交情很像同輩，所以幾乎每部戲都想要邀請他來玩，劇中讓他飾演個性有點孬的江湖背景議員，因為龍哥一直都給人千面男神的感覺，由他來詮釋這個角色很適合。」他也提到，招待所的拍攝場景相當特別，「建築的外在是木頭牆，但裡面有很多展示收藏，議長是很傳統的角色，在這樣的地方設置招待所很適合。」

監製暨導演瞿友寧為回饋戲迷，本週六（5日）將率林哲熹、嚴正嵐、楊傑宇、盛平、吳承洋等演員搭乘「地獄公車」在台北市區街頭快閃巡里，當晚將號召更多演員齊聚開映前直播，要與粉絲共度一整天。