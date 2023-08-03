新竹縣義民中學發生10名教師刪除服務規約遭解聘事件，校方3日召開聘僱爭議協調會，雙方對聘僱關係是否繼續存在進行討論，教師委託律師認聘僱關係存在，校方則認仍有爭議，決議4日下班前對10名教師是否續聘做出決定。

10名教師在1日被解聘，據與會教師指出，國教署認為目前的聘僱關係仍是存在，校方應針對聘約啟動協商來討論規約，且流程應該要再協調。

被解聘教師委託律師郭佳瑋，引用2021年高雄地院「確認聘聘任關係不存在」判例，以教師法第14條規定解聘、停聘、不續聘之法定事由，指學校與老師的簽約雖沒有完成，但不影響聘任關係，老師的聘僱關係是存在的，但校方在會議中有表示意見。

全國教師公會總聯合會指勞動契約應該是雙方合意，義民中學有很多條款長期違法，將規約是寫在聘書背面，等於回聘聘書就得接受後面的聘約，校方規約教師學術研究費95折，代理教師85折，按照規定要經過協商，但校方並沒有依照程序與教師協商。

縣議員吳旭智與會民代在會中表達家長的訴求，認為校方和教師對規約和聘約理解雖有落差，但應回到法定程序處理，合法合規，因老師薪水是每月5日入帳，要求校方對10名教師是否續聘給薪及服務規約協商時間，在這2天答覆。

協調會結束後，義民中學校長陳衍財原本要出面說明，但事後不受訪改發聲明，「本校與10位教師間聘僱爭議協調會已圓滿達成，就雙方聘僱關係是否繼續存在仍有爭議，經各方討論本校決議8月4日下班前會與律師就相關法律爭議釐清，並作出續聘與否之結論」。

出面的義民中學呂姓教師指出，教師學術研究費95折和代理教師85折，學校在2007年就實施，校方是依國教署規定增列在規約第14條，其他條文都沒有改變，10名被解僱的老師服務年資在6年到20多年不等，癥結在10人把「非經同意不得兼任職務」等規約內容自行刪除，學校保證一定會維護學生的受教權。