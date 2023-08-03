台中市環保局在各大路口設置監視器，取締亂丟垃圾的民眾。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

台74線下匝道與台中市多處重要道路分隔島及路口處，常有駕駛人於停等紅綠燈時隨手亂丟垃圾，台中市政府環保局設置監視器24小時取締，半年就抓了490多件，開罰近60萬元，其中違規熱點是南屯向上路與環中路交叉口。

環保局表示，台74線等處的匝道附近與台中市重要道路分隔島路口處，往來車流量大，維護作業危險性高，為加強取締以達到嚇阻之效，環保局科技執法，藉由監視器的位移偵測功能，偵測到物體移動時，即會發報警示，並連線至區隊稽查人員的手機，以節省人力觀看監視器畫面的工時。取締違規熱點第一名是南屯區向上路與環中路交叉口，其次是烏日區環中路與中山路口，第三名則是北屯區環中路與崇德路口。

環保局說，駕駛人在夜間或凌晨時段等停紅綠燈時隨手將衛生紙、紙杯或菸蒂等直接丟於分隔島或道路上，其中更有車主在停等紅燈時，整理車內垃圾，連續丟出10幾件垃圾到快車道路上；台中魚市場1家鮮魚行計被取締3次，對於清潔隊的清掃人員也造成極大困擾及負荷，環保局依違反廢棄物清理法可處1200至6000元罰款。

環保局長陳宏益表示，以位移偵測監視器辨識垃圾的即時發報警示，雖有助於減少人工觀看監視器影片的工時，但仍有技術上的限制。去年底環保局已與中興大學資工系合作，協助開發AI影像辨識丟垃圾行為及車號，讓缺乏功德心的行為人無所遁形。

陳宏益說，環境清掃人員不論烈日、颳風下雨，每日清晨5時就須至各責任清掃工區維護市容環境，尤其分隔島或快車道清掃不易，維護作業危險性高，再次呼籲駕駛朋友發揮公德心，體恤清潔人員的辛苦，愛護環境不亂丟垃圾，共同守護台中清新好環境。