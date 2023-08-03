農委會8月1日起改制農業部，位於新化區的畜產試驗所3日揭牌，畜產試驗所今年重點工作之一為推廣國產乳，針對酪農憂進口平價乳品衝擊大，所長黃振芳強調，為避免進口乳品出現摻雜，研發出檢測國外乳品與國產乳品差別的方法，準確率逾98％，未來將透過衛福部公布檢測方法，達到區隔目的。

農業部畜產試驗所揭牌儀式由農業部常務次長杜文珍與畜產試驗所所長黃振芳及歷任所長戴謙、王政騰、黃英豪及鄭裕信等人一同揭牌，見證歷史一刻。

畜試所指出，今年重點工作之一是推廣國產乳及鑑別國產乳與進口乳差異，並將走進校園推廣國產乳。針對台紐2013年簽署台紐經濟合作協定，紐西蘭進口液態乳後年起可零關稅進口，黃振芳強調，目前國內鮮乳市占率高，代表國人對國產鮮乳接受度高，且外國乳品其實一直都有在進口，且進口最多的是美國，並不是到了2025年才會有外國乳品進來台灣。

他強調，如何區隔國產鮮乳與進口乳品差異，其一是透過鮮乳標章可做區隔，其次，因進口乳品成本低，為避免國外乳品摻雜本土乳品，因此，畜產試驗所也研發出檢測機制，除主動採驗外，未來如果鮮乳販售量突然衝高，如民眾提出質疑，也可提供檢測。該檢測方法未來將由衛福部公布為檢測方法，搭配行政措施，可達到區隔目的。

黃振芳說，目前相關研發技術端有很多面向可執行，幾項重要技術包括因應勞力短缺，為求省工也推出智慧農業如備料機器人、擠乳機器人、清糞機器人等，目前全台已有70台推料機器人，以減少人工負擔，提供畜牧業者更多協助，幫助業者節省成本。

他也說，飼料、原料供應因多為進口，除現有狼尾草外，也種植高粱、麥類等補足飼料不足。另他也強調，推廣食農教育也很重要，希望能讓小朋友喜歡、熟悉牛奶，他說，台灣每人每年牛奶消費量才10幾公斤，瑞士則是超過100公斤，因外國人把牛奶當飲料喝，這是我們未來可以推廣的。針對年長者喝牛奶會嗆到，也將開發好吞嚥、營養充足乳產品，讓年長者享用乳品。

今天揭牌儀式上，黃振芳表示，畜試所將以「創新科技引領畜產業邁向永續」為願景，作為畜產科技領頭羊，精進畜牧業碳排減量是未來研發方向，協助畜牧業實現低碳排放經營管理。杜文珍表示，畜試所在「精省」後以暫行條例設置，歷經24年終於經立法完成法制化，意義重大，期許畜試所承先啟後，肩負起新時代的重任。