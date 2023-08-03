因卡努颱風切過北台灣，北北基三地方政府昨（2）日晚間宣布今停班課，桃園市長張善政則說，根據氣象局預報，桃園離停班、停課還有一段差距，不會一同放假，臉書隨即遭到網友灌爆。一份最新網路投票結果則出乎意料，其中還有人留言喊「應該是明天才會放」。

Youtube頻道《萬事通事務所》今早發起網路投票，截至下午2點整，已有超過7000人參與，針對「卡努颱風來襲，北北基宜宣布8月3日放颱風假，但桃園沒有跟進北北基宜生活圈一起放颱風假，引起大量桃園市民不滿灌爆張善政臉書。你覺得張善政不放假的決定是正確的嗎？」題目。

結果相當出人預料，有89%的民眾認為「正確，政治人物不可以盲目討好民眾，說不該放假就不該！即使股匯市已經全停，該上班的時候就要上班！」；僅僅只有11%的人表示「錯誤，政治人物應該以民為本，盡可能地降低民眾通勤上班時所冒的風險！不然選你出來幹甚麼？」

力挺張善政的網友紛紛留言，「施政要以科學為依據而不是盲目跟隨，支持市長的做法」、「桃園市真的現在沒有什麼雨，風現在也還好，沒有放假是正常的，應該是明天才會放」、「我是覺得尊重專業，氣象專家如果表示不影響正常作息就正常工作」、「雖然我是喜歡放假的，但我喜歡張市長執政的態度，不妥協於民願（怨），有所為，有所不為」、「只有張市長不是政客，台灣人很理性的，沒風雨去上班很正常啊！」、「這才是為國為民的典範」、「希望颱風假好好待在家中防颱，不要跑去看電影逛百貨商場，平安」。

不過也有網友稱，「又不是桃園人，當然選1，哈哈，放假就是爽」、「我住台北要去桃園上班、我就問晚上10點下班風雨變大、是不是可以噴張善政」、「北北基桃是共同生活圈！」