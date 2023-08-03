新竹市體育場有臨時人員指稱，體育場長湯麒正上任後，百般刁難，無故要求人員調離原服務的體育場館工作，甚至以不會公文或是未處理好投訴內容及管理失當等，要求離職或提早退休，目前已有4人被迫離職。對相關投訴內容，市府表示，正在積極調查中，後續會做妥適的處置。

體育場臨時人員向媒體投訴，目前體育場包括正式人員約30人，主要負責市轄各體育場館的維護與管理，不管是游泳池、網球場或是棒球場及體育田徑場等。然而，換了新場長後百般刁難，無故要求人員調離原服務的體育場館工作。

體育場臨時人員指稱，場長甚至以不會公文或是未處理好投訴內容及管理失當等要求離職或提早退休，且用言語等方式示意離開，讓員工難以忍受。目前已知有2人離職，另有2人月底離職，甚至有人被要求離開原服務的場館，調到不熟悉的場館。

對於相關指控與投訴，市府表示，正在積極調查中，後續會做妥適的處置。而體育場長湯麒正則對外表示，沒有逼迫臨時人員辭職，所有離職者都是自己寫辭呈請辭的，並依勞基法處理。