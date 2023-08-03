今冬山鄉公所獲選的24位模範父親皆有多名家屬陪同出席，整個活動會場十分熱鬧。（吳佩蓉攝）

受卡努颱風影響，宜蘭縣今（3日）停班停課，但冬山鄉公所不畏風雨照常舉辦「模範父親表揚活動」，24位爸爸全員出席；其中代表冬山鄉接受縣府表揚模範父親高齡90歲的江金賜，在困境中且早年喪偶，父兼母職將5位子女拉拔長大，均成家立業在社會上有很多奉獻，江至今仍當鄰長服務村民。

卡努颱風來勢洶洶，縣內許多活動都取消，冬山鄉公所按照原定日期今上午於鄉公所舉辦「模範父親表揚活動」；鄉長林峻輔說，此次表恰巧碰到颱風，宜蘭縣停班停課，公所事前透過衛星雲圖分析，研判應該不會受到強風豪雨影響，故決定照常辦理。

父親節將至，各地紛紛舉辦模範父親表揚活動；今鄉公所獲選的24位模範父親皆有多名家屬陪同出席，整個活動會場十分熱鬧。有家屬表示，爸爸獲選為模範父親是多大的光榮，當然要挪出時間參加並上台獻花，讓他享受最高榮耀的表揚時刻，而且天氣剛好無風無雨，非常涼爽。

其中，中山村江金賜更代表冬山鄉接受縣府模範父親代表表揚，高齡90歲的他育有2男3女，回想妻子當年早逝時，最大的小孩就讀國中，最小的才讀幼兒園，他父兼母職，除了在家務農，還有四處打零工貼補家用，獨自將5位子女拉拔長大，如今都已成家立業，有一番小成就，在社會上小小貢獻，讓他感到欣慰。

江金賜退休後利用閒暇時間熱心奉獻公益服務，目前不僅是冬山鄉中山村區幹事、永光宮志工，迄今還擔任了逾12年的鄰長，服務鄉里不遺餘力，其熱心公益精神獲選推薦表揚，實至名歸。