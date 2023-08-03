案發後，同行遊客擔心遭在地人包圍，在警方保護下搭計程車離開民宿。（資料畫面）

4月26日發生在澎湖的一起遊客與當地民衆行車糾紛，遊客一行人卻攔車拖行暴打居民，差點引爆居民包圍警局、民宿討公道的馬公市東衛路口遊客街頭暴力案，日前經檢方偵查終結，將行兇的遊客林○宸、江○宏、江○甫、郭○軒、王○峻等5人提起公訴。

澎湖地檢署表示，5人分別涉犯刑法第150條第1項、第2項第2款於公共場所聚集3人以上，下手實施強暴脅迫，因而致生公眾或交通往來之危險罪、第185條第1項妨害公眾往來安全罪、第304條第1項強制罪、第277條第1項傷害罪、第354條之毀損等罪嫌。同時強調街頭暴力行為零容忍之立場，如有在公共場所糾眾施暴之情事，必將嚴正執法，從嚴妥速偵辦，以維法紀，保障良善。

起訴書指出，經訊問案發在場之所有被告、證人與告訴人、詳細勘驗現場監視錄影畫面，並親赴案發現場進行實地履勘、蒐集必要物證後，認被告林○宸等5名遊客確有將機車停放於告訴人汽車周邊，刻意阻擋告訴人駕車離去，再以安全帽毀損告訴人汽車擋風玻璃、駕駛座車窗，復強行將告訴人拉出車外拖行，並出手毆打告訴人等行為，更造成現場用路人難以通行之公眾交通安全風險。

至於另名被告林○宇，係行駛在最後之機車，案發時僅單純停留現場，全程均未參與上開犯行，亦無助勢之行為，且無其他證據足認其與被告林○宸等5人有犯意之聯絡或行為之分擔，認其犯罪嫌疑不足，而為不起訴處分。