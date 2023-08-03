莊詠晴說，日前公所與代表會匯集禮儀社、地方村長等進行討論。初步有討論到包括禮廳空間、停車空間、動線、軟硬體設備等等可提升或優化的部分。(吳建輝攝)

完整的服務與禮儀空間深受好評，更帶動園區內納骨塔等相關殯葬收入，粗估年收破千萬，成為公所金雞母。(吳建輝攝)

彰化縣社頭鄉朝興村第六公墓2020年斥資5000萬打造「社頭鄉生命禮儀廳」，公所順勢成立生命紀念園區，完整的服務與禮儀空間深受好評，更帶動園區內納骨塔等相關殯葬收入，粗估年收破千萬，成為公所金雞母，不過隨著禮廳使用率提高，導致空間、軟硬體設備不敷使用，公所有意擴大興建，鄉長蕭浚二表示，已在規畫希望能在明年動工，提供鄉親更現代化、更便民的禮儀環境。

彰化縣是國內唯一沒有火葬場的縣市，就連殯儀館、禮儀廳等設施都屈指可數，最近員林、溪湖公所等有意規畫建置生命禮儀廳，不過慘遭居民大規模抗議，讓原本有意興建禮儀廳的鄉鎮現在不敢張揚。

社頭鄉代莊詠晴表示，社頭鄉生命禮儀廳啟用後，受到當地民眾與鄰近鄉鎮的好評，不過因為現有禮廳只有5個，因此常常爆滿，許多鄉親反映希望能再擴建，提供更現代化、更舒適的空間，日前公所與代表會匯集禮儀社、地方村長等進行討論。

莊詠晴說，初步有討論到包括禮廳空間、停車空間、動線、軟硬體設備等等可提升或優化的部分，會中禮儀社也針對現今使用上的心得與看法，提供給公所來討論與規畫，待未來公所提出完整的計畫後，只要對鄉民有益，相信代表會會全力支持。

社頭鄉長蕭浚二表示，公所對於社頭生命紀念園區未來確實有很多想像與規畫，因現有的禮儀廳、慈航廳已經不敷使用，包括納骨塔滿了也是會增加，社頭生命紀念園區是賺錢的，以整個園區來說年收超過千萬，每年按比例回撥公所使用外，還能自給自足蓋廳設。

蕭浚二說，因為園區完善的規畫與服務，近年吸引當地民眾與鄰近鄉鎮好評，相對使用率會比較高，帶動生命園區整體財源，就會挹注更多經費在建設上，目前生命園區相關擴建計畫已經在進行中，希望能在明年動工，提供鄉親更現代化、更便民的禮儀環境。