國考2次落榜，屏東23歲王男無預警刺殺祖父母，遭法官判處4年半有期徒刑。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

去年9月間，屏東市23歲王姓男子因2次國考落榜心情低落，竟持美工刀刺殺祖父母、大伯，3人身體多處遭穿刺傷， 幸送醫後無生命危險；祖母受傷後趁機逃出屋外報警，警方及時到場將王男制伏，案經屏東地院審結後，法官3日依家暴殺人未遂罪判處4年6個月有期徒刑，可上訴。

檢警調查，王男長期因病所困加上準備考試壓力大，而深感厭世，同時又因同住的長輩年邁多病、乏人照料，去年8月初萌生殺害祖父母及伯父後再輕生的念頭，隨後便至文具行買3把美工刀，作為殺人犯罪工具。

去年9月20日早上10點，王男趁家人出門、僅剩祖父母及大伯等3人在家時，持預先買好的美工刀及家中剪刀至1樓客廳，隨後持刀剪刺殺祖母臉、頸、胸部等處，待對方倒地後，他又前往1樓臥室刺殺在床上睡覺的大伯，接著又轉而刺殺身體癱瘓坐在臥室椅子的祖父。

王男的祖母趁機逃出屋外報警，警方獲報後緊急趕赴現場制服王男，並將3人送醫急救，3人都大量失血且身體多處受有多重撕裂傷、穿刺傷，幸送醫後無生命危險。

案經屏東地院審結後，法官認王男犯殺害直系血親尊親屬未遂罪，處3年有期徒刑，又犯殺人未遂罪，處2年10個月有期徒刑，合併應執行有期徒刑4年6個月，可上訴。