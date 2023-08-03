距離計畫在美國舉行的美日韓峰會還有幾周的時間，北京正在努力推動與這兩個亞洲近鄰加強接觸，尋求重啟與首爾和東京的三邊會談。美國之音引述專家分析，中國此舉與北京加強與北韓和俄羅斯關係的努力是相互配合的。

日本外交大臣林芳正(Yoshimasa Hayashi)上周在日本媒體吹風會上披露了中國的倡議，稱中國外交部長王毅已提議與首爾和東京舉行高層會談。林芳正表示，7月初他和王毅在雅加達舉行的東協會議期間會面時，王毅提出了三邊會談的建議。他表示他已同意，但具體日期尚未確定。

報導稱，這項提議似乎旨在破壞美國與其兩個主要盟友之間的戰略關係。日韓兩國在今年的兩次峰會後誓言要加快安全和經濟合作。經過多年因歷史積怨而產生的摩擦之後，日韓兩國不斷靠近，被視為對北韓導彈與核威脅日益加劇以及中國在該地區愈發強勢的回應。

今年5月，美國總統拜登(Joe Biden)邀請韓國總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)和日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)參加三邊會談。會談的日期和地點已於上周宣佈，將於8月18日在馬里蘭州大衛營舉行，這是位於華盛頓西北約60英哩的總統山莊。

報導稱，由於日本和韓國之間的矛盾以及華盛頓和北京之間日益激烈的地緣政治競爭，北京、首爾和東京之間的三邊會談自2019年12月以來一直陷入僵局。

中國大使館發言人劉鵬宇週一對美國之音表示，北京希望改善與首爾和東京的三邊合作，「中日韓互為近鄰，理應共同努力，維護雙邊關係政治基礎，致力於三方合作穩定、健康、可持續發展。」

7月3日，在中國青島舉行的年度論壇上，王毅敦促韓國和日本與會者與北京合作，通過「為三國合作恢復正常以及三國之間關係改善發展」來重塑亞洲。

報導引述曾在小布希(George W. Bush)總統的政府擔任負責東亞和太平洋事務的代理助理國務卿的李維亞(Evans Revere)分析，首爾和東京與北京保持溝通管道很重要，但不要忽視北京的意圖對他們及其與華盛頓的關係構成挑戰。

李維亞說：「中國的目標包括實現地區主導地位，削弱美日、美韓聯盟的力量和效力，並阻止華盛頓、首爾和東京推進支持自由開放地區的共同議程。」「東亞地區正處於關鍵轉折點。首爾、東京和華盛頓在度過這一困難時期時必須保持密切同步。」

與此同時，北京努力加強與北韓和俄羅斯的密切關係，其中包括中共中央政治局委員、大陸全國人大常委會副委員長李鴻忠上個月訪問平壤。北京和平壤誓言，在促進「社會主義建設」的同時，「通過密切的戰略戰術協同主動應付錯綜複雜的國際形勢，並推動友好同志式合作不斷提升到新階段。」

李鴻忠率領的代表團在平壤參加了1953年7月韓戰停戰70週年慶祝活動。這是中國代表團自2020年新冠疫情爆發以來，首次正式訪問北韓。以國防部長謝爾蓋·紹伊古(Sergei Shoigu)為首的俄羅斯官方代表團在平壤參加了這次活動。北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)帶著兩國代表團參觀了軍事武器展示，並讓他們坐在身旁觀看了展示高端武器的閱兵式。

「北京認為，它陷入了與美國和西方、包括韓國和日本的長期『鬥爭』，而俄羅斯總統普丁和金正恩是這場鬥爭的關鍵夥伴，」報導引述亞洲協會政策研究院(ASPI)國際安全和外交副主任、歐巴馬總統時期，曾負責東亞和太平洋事務的助理國務卿丹尼爾·拉塞爾(Daniel Russel)觀察，「事實上，中國領導人可能認為，北韓和俄羅斯構成的威脅通過轉移和消耗西方資源而符合中國的利益。」

專家表示，北京提議與首爾和東京舉行會談的部分原因是其面臨的經濟困難。全球投資者正在離開中國市場，企業正在將其在中國的供應鏈轉移到印度和越南等地。

拉塞爾表示，「支持韓國和日本在中國的投資和製造業」，並「試圖使韓國和日本擺脫與美國的密切協同，特別是不讓他們參與限制中國可用於其軍事現代化計劃的高端技術的出口」是北京希望通過三邊會談推進的關鍵目標。

報導稱，2000年代初期，包括中國和日本在內的六方無核化會談的美方特使狄長禮(Joseph DeTrani)表示，中國希望「證明任何與北京經濟脫鈎的舉動都可能損害中國主要貿易夥伴韓國」以及日本，「中國對首爾和東京採取的努力，不太可能對日本和韓國與美國的密切盟友關係產生負面影響。」