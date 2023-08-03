2023年U12世界盃少棒賽3日展開超級循環賽，日本隊靠著駒勇佑2分炮先馳得點，舩山大翔單場雙響炮還助隊「關門」成功，以7比4擊敗韓國隊，日韓複賽戰績同為1勝2負。

日本隊在預賽最終戰靠著單場4轟的凶猛火力擊敗墨西哥隊，搶下A組最後一席晉級門票。來到複賽首戰，日本隊延續長打火力，1局下靠著預賽敲出4轟的駒勇佑2分炮先馳得點，2局下則由開路先鋒舩山大翔開轟，同樣也是2分炮助隊擴大領先。

3局打完以0比5落後的韓國隊在4局上展開反攻，趁著日本隊先發投手不穩之際一口氣攻下4分、追成1分差。5局上韓國隊又有1人出局、攻佔滿壘的大好得分機會，但舩山大翔展現「強心臟」，先讓打者敲出三壘滾地球封殺回本壘的跑者，接著再讓打者敲出投手前滾地球，守住滿壘危機。

擔任游擊手及後援投手的舩山大翔繳出單場雙響炮、3打點表現，擔任投手則是後援1.2局沒被敲安，投出2次三振、無失分。日本隊帶著2敗晉級複賽，今天擊敗韓國隊也拿下複賽首勝。