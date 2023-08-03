游泳女將林姵彣游進成都世大運女子100蛙決賽。（資料照／大專體總提供／陳筱琳台北傳真）

成都世大運3日中華隊好手持續在參賽項目全力出擊，游泳上午有7位選手在預賽出賽，男子200公尺蝶式王冠閎、200公尺蛙式蔡秉融順利晉級晚間準決賽，而前一天在準決賽游出總排名第6的王星皓3日晚間7點56分於男子200公尺混合式決賽出征，希望能連兩屆世大運奪牌。

3日中華隊游泳攸關獎牌的項目，除了男子王星皓200混，還有女子100公尺蛙式林姵彣，她在準決賽繳出1分10秒05，也搶下決賽門票，比賽晚間7點32分登場。

王冠閎上周參加在日本福岡的世界游泳錦標賽，在強項200蝶寫下台灣首位游進世錦賽決賽的選手紀錄，儘管未能奪牌，仍給他這段期間的調整帶來信心，本周趕赴成都世大運，3日上午在200蝶預賽游出1分59秒11分組第1成績，總排名第6晉級晚間6點32分開始的準決賽，爭取只有8強參加的決賽。

同日在預賽出賽的中華泳將，200蛙蔡秉融2分16秒60分組第5、總排名第12，晉級16強準決賽，同項目朱晨愷2分19秒75分組第7、總排名20遭淘汰；男子50公尺仰式預賽莊沐倫26秒58分組第7、總排名第17。

女子選手方面，100公尺仰式徐安預賽1分06秒15分組第7、總排名第26，女子1500公尺預賽楊宇晴17分48秒49分組第8、總排名13，詹庭瑜18分55秒51分組第6、總排名15雙雙出局。