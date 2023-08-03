北科大資財營學生上個月到大道創意熱炒店用餐後，掀起引發社會議論的「白飯之亂」，業者便宣布於7月16日起無限期暫停營業，沒想到才事隔半個多月，業者表示即將恢復營業，對此，網紅陳沂忍不住感概：「單純的學生鬥不過邪惡的大人」。

熱炒店業者原本宣布無限期暫停營業，待整起事件告一段落再復業，沒想到今(3日)凌晨於臉書粉專發文：「親愛的朋友們，謝謝大家一直以來的支持與愛護，讓大家久等了，目前配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，敬請饕客們再等等」，即將復業的消息曝光後，立刻湧入不少網友留言力挺。

不過，並非所有人都樂見業者復業，網紅陳沂眼見熱炒店不到一個月就重新開幕，忍不住開酸：「當初就說了，熱炒店老闆宣布停業的手段很壞，一來帶輿論風向，讓學生這邊被鞭更慘，又能趁機避免店內違規事項被檢舉稽查」，只要待風頭過後重新營業，一樣會被輿論力挺，在於業者是大眾心中可憐的「受害者」，陳沂強調「白飯之亂」兩邊都有問題，關鍵在於單純的學生鬥不過邪惡的大人。

對此，網友紛紛留言：「感覺老闆比較會炒新聞，一開始叫媒體報導，然後又說自己有可憐的故事」、「完全不意外，老闆會玩這招是遲早的事」、「薑還是老的辣，一般的大學生怎麼比得過」，但也有人持相反意見：「我覺得老闆心機也沒那麼重，應該就是單純想休息一下」、「老闆只是自保，怎麼會是邪惡？所以出來開店都要低頭讓人家欺負就是了」。