新竹縣政府主辦「2023森遊竹縣尋寶特攻隊」活動，寶山水庫環湖步道最夯，約耗時1小時就可以完成，非常老少咸宜。（羅浚濱攝）

新竹縣政府主辦「2023森遊竹縣尋寶特攻隊」活動開跑半個月有4000人次參與，縣長楊文科宣布加碼100隻登山版皮皮獅玩偶，送給完成尋寶任務的民眾。（羅浚濱攝）

新竹縣政府主辦「2023森遊竹縣尋寶特攻隊」活動開跑半個月有4000人次參與，寶山水庫環湖步道成熱門寶藏步道，有126人征服10條步道，刷新去年破百人的時間紀錄，縣長楊文科3日宣布，將加碼100隻登山版皮皮獅玩偶，送給完成尋寶任務的民眾，歡迎民眾趕緊來挑戰！

縣長楊文科表示，「森遊竹縣」能讓民眾體驗竹縣獨有的在地特色及美景，今年活動熱度相當高，不僅新竹民眾熱衷登山尋寶「解任務」，也有不少其他縣市民眾，顯見「森遊竹縣」已成新竹縣重要的運動觀光品牌與活動。

今年活動時間更拉長至4個月，讓民眾有更充裕時間挑戰尋寶集章任務，或安排來竹縣旅遊，沿途拍照打卡、品嘗在地美食，深度探訪新竹縣，開跑半個月已有126人征服全部10條寶藏步道。楊文科宣布加碼100隻登山版皮皮獅玩偶，送給完成全部10條步道的民眾，亦即前200名就可獲得玩偶。

縣府交旅處長戴志君說，根據資料顯示目前參與活動已突破4000人次，不少民眾都表示，今年活動挑選的10條寶藏步道，平易近人且風景雅致，十分引人入勝，統計前三名的熱門寶藏步道為，寶山水庫環湖步道、芎林文林古道及新埔飛龍步道。

熱門程度排第一的寶山水庫環湖步道，因為環湖、沒有陡坡，沿路多陰涼處可稍作休息，還可欣賞廣闊的湖泊美景，大約耗時1小時就可以完成，非常老少咸宜。

芎林鄉文林古道，全程道路平緩，沿途可觀賞幽靜雅致的竹林美景，彷彿置身日本嵐山。新埔鎮的飛龍步道，蜿蜒的步道圍繞山勢，狀似飛龍盤據，沿途林木夾道，幽靜宜人，建議可從飛龍池出發，經採茶古道續接進香古道，全程約4.8公里，感受步道美景。

戴志君說，其餘7條寶藏步道也都別具風情，例如尖石鄉的軍艦岩步道可欣賞壯闊的軍艦岩石奇景，五峰鄉的雲霧步道則可眺望聖稜線。喜歡自然生態者則可到峨眉鄉藤坪步道，沿途可是有數十種藤類植物，值得細細探究。