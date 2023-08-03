彰縣府衛生局與環保局近期展開防治登革熱各項作為。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

本土登革熱升溫，加上颱風來襲，彰化縣衛生局針對登革熱病媒蚊密度調查結果出爐，田中鎮西路里、溪湖鎮湖東里等2里為4級、鹿港鎮海埔里為3級，已達疫情警報階段。衛生局預估卡努颱風將帶來豐沛雨量，提醒民眾加強病媒蚊孳生源清除，以抑制病媒指數再上升。

衛生局公布7月第4週病媒蚊密度調查，針對全縣26鄉鎮的20個登革熱熱區村里清查，發現田中鎮西路里、溪湖鎮湖東里等2個里為4級、鹿港鎮海埔里為3級、二林鎮復豐里等2個村里為2級、北斗鎮光復里等2個村里為1級，其餘13個村里則為0級。

病媒蚊密度調查布氏指數在2級或2級以下時，有可能發生散發性傳染病例或局部小規模流行，若是3級以上即為登革熱紅燈警戒區。

衛生局指出，今年登革熱確診個案已經超過近10年來最高的病例，目前從台南、雲林、高雄、台中、屏東及南投等都有確診病例，彰化面臨南北夾攻，加上上周颱風過後，確診數增加，面對登革熱不能掉以輕心，該局已展開環境清消等防疫作為，民眾若有疑似症狀，就醫時要告知醫師相關活動史及接觸史。

衛生局及環保局等相關單位針對防範登革熱已提前進行相關防治措施與宣導，提醒民眾「巡、倒、清、刷」四步驟是防治登革熱的務實手法，其中「巡」為經常巡查檢視居家室內及室外環境有沒有積水容器；「倒」為發現積水容器時，應將積水予以清除，並將不用的容器倒置及避免容器造成積水。

「清」為清除不用的容器進行減量，如需使用也應加蓋或以細紗網密封，若因特殊需要無法密封時，可飼養食蚊魚（如孔雀魚、大肚魚等）； 「刷」為儲水容器應每週定期刷洗，避免容器壁附著蟲卵。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，許多民眾外出活動或登山健行時，邊走邊看風景，其實潛藏著危險，因為可能會有病媒蚊乘隙叮咬，提醒民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、全身骨頭痠痛等症狀時，一定要儘快就醫，及早發現及早治療。